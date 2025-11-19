Renuncia Marcela Holguín: deja la Gerencia de Medios Públicos en Ecuador

La salida de Holguín marca un giro en la comunicación estatal tras la derrota de Noboa en el referéndum

Marcela Holguín anuncia su renuncia como gerente general de Comunica EP.

Marcela Holguín, gerente general de la Empresa Pública de Comunicación (Comunica EP), presentó el martes 18 de noviembre su renuncia al cargo. La decisión se enmarca en las modificaciones dentro del Gobierno de Daniel Noboa, posteriores a la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre.

En su carta de dimisión, Holguín destacó haber ejercido sus funciones con “responsabilidad, transparencia y compromiso institucional”. Señaló además que durante su administración se fortalecieron los procesos administrativos, operativos y comerciales de la empresa, priorizando la estabilidad laboral de los trabajadores.

La renuncia fue oficializada mediante oficio dirigido al ministro de Telecomunicaciones, Roberto Kury, e informada al Directorio de la institución.

Emilia Reece, continuidad política en ADN

Aunque Holguín deja la gerencia de Comunica EP, su hija Emilia Reece mantiene presencia política. Reece, ocupa actualmente la dirección provincial de Pichincha, del movimiento ADN.

A su cargo se encuentra la Dirección de Ceremonial, según consta en los registros de Transparencia de la Presidencia correspondientes a enero de 2024, consolidando su rol dentro del escenario político nacional.

Contexto: derrota electoral y cambios ministeriales

La salida de Holguín coincide con la primera derrota electoral de Noboa, luego de que la ciudadanía rechazara propuestas como:

Eliminar el financiamiento público a partidos políticos. Reducir el número de asambleístas de 156 a 71. Permitir bases militares extranjeras en el país. Convocar a una Asamblea Constituyente.

Tras el referéndum, se registraron cambios en seis ministerios:

Zaida Rovira – Desarrollo Humano

Harold Burbano – Trabajo

Álvaro Rosero – Gobierno

María José Pinto (vicepresidenta) – Salud

Gilda Alcívar – Educación, Deporte y Cultura

Juan Carlos Vega – Agricultura, Ganadería y Pesca

Además, otros funcionarios como Édgar Lama (IESS) y Carolina Jaramillo (vocera de Carondelet) también presentaron su renuncia.

