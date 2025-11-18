¿Qué pasó con X (Twitter) este 18 de noviembre de 2025?

La red social de Elon Musk presenta fallos desde el mediodía; Cloudflare trabaja en la solución

La red social X, antes conocida como Twitter, experimentó una caída generalizada este martes 18 de noviembre.Los problemas comenzaron alrededor de las 12:20 PM (hora peninsular en España), según reportes de Downdetector, y afectaron tanto a la versión de escritorio como a la aplicación móvil

Los usuarios informaron que la página no cargaba, los tweets no se visualizaban y era imposible iniciar sesión. La incidencia coincidió con una falla masiva en Cloudflare, proveedor de servicios de infraestructura en la nube que da soporte a miles de plataformas digitales

¿Qué está pasando con X?

La caída no se debe directamente a X, sino a Cloudflare, que reconoció el problema.

La interrupción afectó a múltiples servicios online, incluyendo redes sociales y aplicaciones populares.

Los errores más comunes fueron páginas en blanco, mensajes de conexión fallida y ausencia de contenido.

¿Qué soluciones hay para los usuarios?

Verificar el estado del servicio en plataformas como Downdetector o la página oficial de Cloudflare. Probar la versión móvil y de escritorio, aunque ambas siguen mostrando fallos. Esperar la resolución oficial, ya que el problema depende de la infraestructura de Cloudflare y no de acciones individuales.

Impacto global

La caída de Cloudflare ha tenido un alcance mundial, afectando a cientos de webs y servicios online. Entre ellos, además de X, se reportaron problemas en plataformas como ChatGPT, Canva y otros servicios digitales

La caída de X refleja la dependencia crítica de las grandes plataformas en servicios de terceros como Cloudflare. Aunque la empresa ya trabaja en una solución, los usuarios deberán esperar a que se restablezca la normalidad en las próximas horas.

