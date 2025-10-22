ChatGPT Atlas: así funciona el navegador de OpenAI con memoria y modo agente

El navegador IA de OpenAI que incorpora memoria y modo agente para automatizar tareas web. Disponible en macOS

Interfaz del nuevo navegador Atlas. El usuario interactúa con ChatGPT en tiempo real para obtener análisis y resúmenes del contenido consultado.

OpenAI, la compañía líder en inteligencia artificial, ha lanzado oficialmente ChatGPT Atlas, su nuevo navegador web con ChatGPT integrado. Disponible para macOS desde el martes 21 de octubre de 2025, Atlas redefine la navegación al ofrecer una "memoria" integrada y un "modo agente" que automatiza tareas complejas.

La herramienta se presenta como un competidor directo de Google Chrome y Safari, buscando acercarse a la visión de un "verdadero superasistente" que comprende el contexto del usuario. La empresa sostiene que la IA brinda una oportunidad excepcional para replantear el uso de la web, centrándose en la eficiencia del usuario.

Disponibilidad y próximos lanzamientos



ChatGPT Atlas se ha lanzado inicialmente para el sistema operativo macOS, lo que permite a los usuarios de Apple ser los primeros en probar sus funciones.

Disponibilidad actual: macOS.

Próximos lanzamientos: OpenAI ha confirmado que Atlas llegará a Windows, iOS y Android en futuras actualizaciones.

Migración sencilla: Los usuarios que instalen la versión de macOS pueden importar fácilmente datos esenciales como historiales de navegación y contraseñas desde Safari durante la configuración inicial, facilitando la transición.

2. La experiencia central: Navegación bipartita

La principal forma de interactuar con Atlas es a través de su interfaz de asistencia inmediata, que funciona mediante una división de pantalla:

Activación: El usuario navega normalmente y, al seleccionar el botón "Pregunta a ChatGPT", la pantalla se divide. Lado derecho (Web): Muestra la página web en la que el usuario está navegando o los resultados de la búsqueda. Lado izquierdo (Asistencia): Aparece una barra lateral que permite interactuar directamente con el chatbot. Aquí se pueden solicitar resúmenes de la página actual, análisis de texto, o textos relacionados con el contenido que se está visualizando.

Esta integración permite que la IA actúe como un asistente que comprende el contexto, ya sea que el usuario haya ingresado una dirección web o haya formulado una consulta directa.

Funciones clave para la automatización y eficiencia

El “modo agente” de ChatGPT permite interactuar con sitios web y realizar tareas en línea; disponible en fase preliminar para cuentas Plus, Pro y Business ChatGPT

Dos herramientas clave distinguen a Atlas en términos de usabilidad avanzada: la memoria y el modo agente.

Memoria integrada: Esta función (opcional y personalizable) permite a Atlas recordar el historial de navegación y los patrones de interacción en sitios web frecuentes. Por ejemplo, si el usuario navega en sitios de ofertas de empleo, puede pedir a ChatGPT que revise las consultas de la semana anterior y que genere un resumen de tendencias del sector para ayudar en una entrevista.

Modo agente (Funcionalidad Beta): Limitada actualmente a suscriptores Plus, Pro y Business, esta característica permite al chatbot ejecutar tareas automáticamente en nombre del usuario. El Agente puede realizar acciones complejas como: buscar ingredientes para una receta, añadirlos a un carrito de compra y realizar un pedido a domicilio.

En el ámbito laboral, puede revisar documentos de equipo, extraer métricas o recopilar información para informes.

Control total y pautas de privacidad

OpenAI ha hecho hincapié en que el control de la información recabada está enteramente en manos del usuario, especialmente en lo relativo a la memoria y el entrenamiento del modelo.

Memoria opcional: La función de memoria es completamente opcional. Los usuarios tienen control total para revisar, modificar o eliminar las memorias almacenadas en cualquier momento. Historial privado por defecto: Los historiales de navegación permanecen privados y no se utilizan por defecto para el entrenamiento de los modelos de IA de OpenAI. Activación de entrenamiento: Para permitir que la IA use datos de navegación para su entrenamiento, los usuarios deben activar explícitamente la opción “Incluir navegación web”. Seguridad del agente: Por seguridad, las acciones automáticas del Modo Agente se suspenden automáticamente en sitios web sensibles, como plataformas de banca en línea, para prevenir la ejecución de acciones no autorizadas.

RELACIONADAS Google no usará historial de búsqueda para vender información personalizada

Con la introducción de ChatGPT Atlas, OpenAI busca convertir la IA generativa en una parte fundamental de la infraestructura de navegación diaria. Al enfocarse en la eficiencia a través de su interfaz dividida, la memoria contextual y el modo agente, la compañía ofrece una alternativa poderosa y funcional a los navegadores tradicionales, esperando ganar la confianza de los usuarios mientras expande su disponibilidad a otras plataformas.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ