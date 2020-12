Se reinstala la audiencia preparatoria de juicio para Ola Bini

A las 09:30 de este miércoles 16 de diciembre se reinstala en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia preparatoria de juicio para el informático sueco Ola Bini.

Fue investigado por presunto acceso no consentido a un sistema informático. Su detención ocurrió en abril de 2018 en el aeropuerto de Quito.

En la reinstalación de la diligencia la jueza del caso anunciará su resolución sobre los pedidos de nulidad que hicieron los defensores de Ola Bini.

El pasado 3 de diciembre José Charry, uno de los defensores del procesado, señaló que en contra de su defendido se cometieron lesiones de derecho. Citó por ejemplo incomunicación, derecho a la defensa, detención sin conocimiento de los cargos, entre otras.

Al menos 18 organizaciones han anunciado que harán el seguimiento de la diligencia. Sus representantes esperan estar presentes en la sala de audiencias.

Carlos Soria, otro de los defensores del informático, insistió que él estuvo en indefensión porque no se le permitió acceder a un abogado, no se citaron sus derechos en su lengua materna y por no presentarle los cargos dentro de las 24 horas posteriores a su detención como señala la ley.

En su cuenta Twitter, el abogado Charry reiteró que ya se declaró la detención ilegítima de Ola Bini en el caso de habeas corpus, concedido por una sala de la Corte de Pichincha. Esa habría sido una de las argumentaciones en la audiencia preparatoria en las que se detalló las razones de la arbitrariedad. Por eso cree que “no debería estar en discusión si fue legítima, sino los efectos”.