Organismos vigilarán este jueves la audiencia preparatoria de juicio para el informático Ola Bini

Organizamos esta misión de observación con el fin de vigilar que se respete el derecho a un juicio justo impartido por una autoridad judicial independiente e imparcial.

Es parte del pronunciamiento de organizaciones que estarán atentas al desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio en contra del informático sueco Ola Bini que será este jueves a las 09:30, en el Complejo Judicial norte de Quito.

Las organizaciones de sociedad civil ecuatoriana e internacional firmantes hemos decidido conformar una misión para observar la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio a Ola Bini, experto informático y defensor de derechos humanos.

Ola Bini fue detenido en abril de 2018. Fue investigado por el fiscal Fabián Chávez por posible acceso no consentido a sistemas informáticos.

La audiencia preparatoria de juicio se ha suspendido por al menos cinco ocasiones. La última vez fue por la pandemia de coronavirus que motivó la emergencia sanitaria y el confinamiento.

Carlos Soria, su defensor, señala que haber recusado a la jueza del caso no incidió en el diferimiento de la diligencia y tiene que ver con otros motivos. Añade que entienden que la audiencia no se ha dado antes “porque no tienen cómo salirse del problema de Ola Bini, es muy complicado que la Fiscalía pueda sustentar una acusación”.

Aunque espera que la Fiscalía no acuse a su cliente está consciente que eso no ocurrirá. También espera que se cumpla lo dispuesto en el habeas corpus concedido a su defendido y que se declare la nulidad desde la supuesta detención ilegal de Ola Bini. El procesado se presenta periódicamente ante la Fiscalía.

Durante las investigaciones, el fiscal Chávez recibió versiones, informes, peritajes y otros elementos.