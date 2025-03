Regreso de bases militares extranjeras pasó primer debate: ¿Qué viene?

Este 27 de febrero de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe de la comisión ocasional sobre la reforma parcial que permitiría el retorno de bases militares extranjeras al país. En esta etapa, el informe no incluyó recomendaciones.

Tras su aprobación en el primer debate, la Asamblea deberá volver a tratar la reforma en al menos 90 días. En esa segunda y definitiva discusión, el Legislativo decidirá si aprueba o rechaza la iniciativa presentada por el presidente Daniel Noboa, quien la envió a la Corte Constitucional en septiembre de 2024.

Debate en la Asamblea

La legisladora Gisella Garzón (Revolución Ciudadana), presidenta de la comisión encargada de tramitar la reforma, presentó el informe ante el Pleno. Destacó que durante el proceso recibieron a 15 autoridades, representantes de la sociedad civil y expertos en el tema. No obstante, cuestionó la motivación detrás de la reforma y aseguró que se le ha dado un uso político.

Uno de los puntos de su crítica fue que, al tratarse de una reforma a un elemento constitutivo del Estado, sería necesario modificar otras leyes, como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que actualmente sanciona la instalación de bases extranjeras con fines militares.

Otro aspecto debatido fue la posibilidad de que los convenios internacionales contemplen inmunidad para agentes extranjeros. Garzón citó el testimonio de un experto, quien advirtió sobre los efectos de este tipo de acuerdos en Colombia.

Por su parte, asambleístas del oficialismo defendieron la propuesta. Fernando Jaramillo argumentó que el retorno de bases militares extranjeras "no es una imposición, sino una oportunidad para construir un país más seguro".

Adriana García coincidió en que el problema de seguridad trasciende fronteras y requiere una respuesta unificada con respaldo y cooperación internacional.

Sin embargo, también hubo llamados de atención. Andrés Briones, legislador del Partido Social Cristiano, advirtió que no basta con responsabilizar a la Asamblea por no dar paso a la iniciativa. "Se debe presentar un proyecto de ley, un programa, definir las bases. No es prudente proponer una reforma constitucional sin un plan claro de alianza internacional", enfatizó.

¿Qué sigue ahora?

El segundo debate de la reforma parcial deberá realizarse en un plazo mínimo de 90 días, lo que significa que lo más probable es que sea la próxima Asamblea la que tramite la propuesta del presidente Noboa.

Este escenario complica las aspiraciones de la bancada oficialista (ADN), ya que la configuración del nuevo Parlamento coloca en manos de las minorías los votos clave para aprobar la reforma.

El correísmo, con 67 curules, ya ha expresado su rechazo, mientras que ADN cuenta con 66 escaños. Para lograr la aprobación, el oficialismo deberá conseguir votos adicionales de Pachakutik, el Partido Social Cristiano e independientes, entre ellos un legislador de Construye.

Si la reforma supera el segundo debate y es aprobada por la Asamblea, deberá someterse a un referéndum. El Consejo Nacional Electoral (CNE) será el encargado de organizar el proceso, en el que la reforma se aprobaría con la mitad más uno de los votos válidos.

