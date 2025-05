Registro Civil: Sin turnos hasta agosto para renovar una cédula

Obtener una cédula en el Registro Civil de Ecuador es una tarea que requiere de mucha paciencia. ¿Cuánta? Hasta agosto de 2025. La entidad pública no tiene turnos disponibles, según las decenas de denuncias que han hecho los ciudadanos en las redes sociales y a directamente a este Diario.

Daniel, por ejemplo, compartió un video donde se evidencia que durante las últimas dos semanas ha buscado un turno y no lo ha podido obtener. Cada vez que ingresa a la agencia virtual en busca de un turno, encuentra que no hay ninguno disponible en los próximos 90 días, si contamos desde el 6 de mayo hasta el 4 de agosto.

En el caso de Daniel, quien es oriundo de Chile, la situación se complica porque para sacar una cita, el Registro Civil le pide una orden de cédula que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero ese documento solo tiene una validez de 30 días.

La orden de cédula cuesta 10 dólares; si se caduca en 30 días, significa que debe pedirla tres veces y gastar 30 dólares. A este rubro debe sumar los 16 dólares por la renovación del documento.

“El servicio no es óptimo. Solo te permiten 8 turnos al día, es decir, una persona por hora, es un poco absurdo. Ni en Quito, que está la matriz, se puede sacar un turno”, dijo a EXPRESO.

El Registro Civil no informa cómo un ciudadano puede obtener un turno.

¿A qué hora se abren los turnos?@RegistroCivilec https://t.co/Muif4AIWLi pic.twitter.com/ZiDeyWi5wz — sara ortiz (@saritortiz) May 8, 2025

Otros usuarios se han quejado por redes sociales de la misma situación. “Quiero sacar la cédula. No hay turnos hasta agosto. Fui al Registro Civil y estaba vacío. Pregunto para cuándo hay turnos y me contestan que por seguridad no me pueden decir. Casi me da algo. Paren la corrupción, se burlan de la gente. Terrible es el Nuevo Ecuador”, expresó Juan Hidrovo.

Shady Heredia es otra joven con el mismo problema. “Así se ve la página del Registro Civil cuando buscas turnos para cédula o pasaporte. Simplemente, sigue participando”, escribió en X y publicó una foto con todos los turnos copados.

Karla García también pregunta: “¿Cómo es posible que el Registro Civil reserve como reservados todos los turnos para sacar la cédula hasta finales de julio? ¿Cuál es el truco para sacar la cédula sin tramitadores?

¿Qué responde el Registro Civil?

No hay turnos para obtener una cédula hasta agosto de 2025. @JUANHIDROVO3

Ante estas denuncias públicas, el Registro Civil emitió un comunicado en el que afirmó: “mantiene con normalidad sus servicios a la ciudadanía”.

EXPRESO preguntó a la Dirección de Comunicación del Registro Civil: ¿Cómo conseguir un turno? ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo se arreglará el problema?

La respuesta fue que existe una alta demanda. Y que los turnos “se habilitan gradual y progresivamente, de acuerdo a la capacidad operativa. Cada mes se habilitan turnos a los que acceden los ciudadanos; y, eventualmente, se van llenando en un procedimiento normal”.

Ante la insistencia de este Diario sobre en qué día y a qué hora una persona puede conseguir un turno, no hubo respuesta concreta.

El Registro Civil dice que la producción mensual en entrega de cédulas es histórica. Y que se han emitido más de 830.000 cédulas. Este incremento es producto del inicio de clases en la región Costa e Insular, el proceso de matriculación universitaria en la Sierra y Amazonía y la inscripción de jóvenes para el acuartelamiento militar.

Por ahora, sin un turno, los ciudadanos que tengan la cédula caducada deben saber que el documento tiene validez hasta junio de 2025.

