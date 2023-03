Por las redes sociales se enteran de doble crimen

Por fotos que circularon en las redes sociales, familiares de Shirley Vanesa Espinoza León y Marcos Antonio Ruiz Arellano se enteraron que la pareja había sido asesinada después de 24 horas de su desaparición.

“Hijita de mi vida, por qué te arrebataron la vida, si tú eras muy buena con todos”, con estas palabras, Diocelina León trató de encontrar consuelo a la inesperada partida de su hija Shirley y su yerno Marcos, quienes el pasado miércoles 15 de marzo fueron encontrados con rastros de tortura en una hacienda desolada del kilómetro 80 de la vía La Cadena - Pedro Carbo, Guayas.

¿Quién es la joven ecuatoriana asesinada por su novio en Estados Unidos? Leer más

Un verdadero manto de misterio envuelve este asesinato de la pareja de 42 y 30 años, ya que tras salir en la mañana del martes 14 de marzo de su domicilio, ubicado en el barrio La Flor, del cantón Lomas de Sargentillo, desaparecieron sin dejar rastro.

Aquellas fotos de las redes sociales demostraron que se trataba de la pareja por su vestimenta. Ambos permanecieron en la morgue de Guayaquil, comentó entre lágrimas un familiar de Shirley, quien era exfuncionaria del Municipio local.

Espinoza deja siete hijos de su primer compromiso y desde hace dos años estaba unida a Ruiz, quien era oriundo del cantón Balzar.

“Marcos realizaba todo tipo de tatuajes y era muy trabajador en su local del centro de Lomas. No sabemos por qué lo mataron así”, aseveró Manuel Castro, amigo del fallecido.

Mientras abrazaba el féretro de su madre, Eduardo Delgado Espinoza contó que ella fue asesinada de cinco disparos, en la cabeza, tórax y otras partes del cuerpo.

“Hace diez días hablé con ella por celular, ya que no vivo en el cantón. Siempre me aconsejaba. No sabemos por qué le quitaron la vida”, comenta el hombre.

Quito: violenta pelea con cuchillo deja un hombre muerto Leer más

Según el testimonio de Eduardo, durante ocho años, su madre se dedicaba a vender comida típica afuera de la casa de su abuela materna.

“El asesinato de mi madre solo se lo dejo a Dios, porque la justicia divina nunca falla”, señaló entre lágrimas Eduardo, hijo mayor de la víctima.

Las autoridades sospechan que a la pareja primero la interrogaron varias horas en otro lugar y después los ejecutaron, ya que en la hacienda solo se encontró un casquillo percutido de 9 milímetros.

El capitán Vladimir Fuentes Alemán, jefe de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) de Salitre, confirmó que se presume que los fallecidos no contestaron las preguntas que les hacían sus verdugos y primero asesinaron a la mujer, en otro lado. Mientras su conviviente fue llevado con vida al predio y ahí lo ejecutaron, dejando abandonado los dos cadáveres.

Las autoridades seguirán en las investigaciones para determinar la motivación de este hecho violento. Espinoza y Ruiz no registran antecedentes penales ni procesos judiciales pendientes.