Antes de que concluya esta semana, el 100% de las papeletas para los ocho binomios presidenciales quedaría impresa, según información del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El último corte que informó el organismo electoral señalaba que había un avance del 44% hasta la mañana del 17 de julio de 2023. En tanto que en 15 provincias ya se había impreso el 100% de las papeletas para asambleístas locales.

Pese al avance en el trabajo de impresión, ayer en el CNE había preocupación porque, por ejemplo, las papeletas y documentos electorales para asambleístas nacionales no ha podido iniciar su impresión por el recurso presentado en contra de Patricio Carrillo, del movimiento Construye, que se ha ido dilatando.

La candidatura de Patricio Carrillo, en vilo hasta que se resuelva su recusación

Lo último es que Carrillo recusó al juez Richard Gómez, por lo que se deberá esperar una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), lo que alargará aún más la impresión y el inicio de la campaña para esa dignidad.

El consejero electoral José Cabrera dijo ayer que la expectativa es que hasta el 6 de agosto, a más tardar, todos los recursos estén evacuados por los jueces electorales y pueda iniciar la impresión de asambleístas nacionales y en las ocho provincias que aún hay impugnaciones presentadas.

“Es lamentable esta situación que está pasando (...) esto ha provocado no solo que no se impriman las papeletas, también los documentos electorales, porque ahí están las actas de escrutinio de cada dignidad con los nombres de los candidatos y al no tener definiciones no se puede imprimir”, señaló.