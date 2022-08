Más de lo mismo. Los partidos y movimientos políticos ponen sobre la mesa preelectoral “sus mejores cartas”. Esas con las que, de tener aceptación entre el electorado, los llevarán a flamear sus banderas en una alcaldía, prefectura u otra dignidad.

Un proceso en el que el tan añorado cambio solo se plasma en las promesas de campaña y no en sus candidatos. Ejemplo de ello es el mapa político que se configura en Guayas, en el que el Partido Social Cristiano (PSC) ha apostado por recandidatizar para la Alcaldía y la Prefectura de la provincia a sus funcionarios. Revolución Ciudadana (RC) y Centro Democrático (CD), en cambio, se han inclinado por rostros y funcionarios del pasado.

Para Felipe Ante, catedrático y exdirector de la Escuela de Formación Política para Jóvenes de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), este escenario no es nuevo y responde a las deficiencias del sistema político a la hora de reclutar y adoctrinar a los nuevos perfiles.

“No están haciendo su trabajo de formar nuevos líderes, por eso el país tiene a los mismos políticos desde hace 30 años. Es un círculo vicioso. Si no se lanza un nuevo candidato que goce de valores, capacidad y experiencia, estaremos condenados a tener al caudillo de siempre o al oportunista del momento”, advierte Ante.

A esta problemática se suma la crisis de institucionalidad que aqueja al país. Así lo ve Oswaldo Moreno, asesor internacional y director regional de la agencia Consultores Políticos Independiente (CPI), quien sostiene que el sistema de partidos políticos del país “es decadente, débil, endeble, y es tan solo el reflejo de nuestra sociedad”.

Para que no haya una repetición permanente de cuadros políticos, Moreno recomienda fortalecer las instituciones para que los futuros candidatos puedan militar desde sus bases. “El problema no es cuantitativo, sino cualitativo; la calidad es lo que preocupa. Porque si nos damos cuenta, hoy existe un movimiento político, pero seguramente deje de existir o se cambie el nombre en cuatro años. Por eso casi toda la clase política ha recorrido el 90 % de los partidos que existen, reflejando la ausencia de cuadros”.

El problema se da en doble vía: en las organizaciones políticas y en la cultura democrática de la población, dice Andrés Campaña, analista político por la Universidad Complutense de Madrid, quien añade que por esto “el electorado da su voto a figuras repetidas, pese a conocer su gestión deficiente. Solo porque creen conocerlos”.

En cuanto a los exfuncionarios que han expresado su interés por subirse a la tarima electoral y volver al poder, Ante puntualiza que “es imposible discernir, en estos casos, si regresan por el servicio público o el poder”, algo que solo se verá con el tiempo, en caso de ganar los comicios.

Argumenta que el país no está en condiciones de probar la reelección de estos candidatos para ver qué pasa, “porque si alguien ya tuvo una mala gestión, no merece otra oportunidad. Ese es el deber ser de la población, pero lastimosamente esto no pasa. Hay que encaminarnos por nuevos perfiles, por aquellos que sí están preparados y quieren participar”.