Un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) envió una comunicación al decano Xavier Zavala Egas para que se excluya la presencia del docente Héctor Vanegas de la ceremonia de graduación, que se realizará este jueves 4 de agosto.

El malestar de los estudiantes se debe a las expresiones vertidas días atrás por Vanegas en una actividad proselitista, que han sido calificadas como sexistas, machistas y misóginas por ciudadanos y grupos que defienden los derechos de la mujer. El doctor en leyes es precandidato por Centro Democrático para la Prefectura de Guayaquil.

El decano de esa facultad le confirmó a Diario EXPRESO la veracidad de esa comunicación. Dijo que no le puede prohibir a un docente que asista a una ceremonia oficial de graduación de la Universidad, sin perjuicio de que el docente quiera asistir o se excuse.

Después de la avalancha de críticas, sobre todo, en redes sociales, Vanegas ofreció disculpas: "No soy político, soy de hecho, quizás, lo más políticamente incorrecto que habrá en la papeleta electoral. Los políticos cuando cometen errores, no ofrecen disculpas por esos errores. Lo justifican. Yo sí voy a ofrecer disculpas. Porque soy un ciudadano, no soy político. De hecho. Soy un ciudadano, como cualquiera de nosotros, por eso ofrezco disculpas a la mujer primeramente, a la sociedad, a mi máma, a mi esposa y a mi hija (...)".

En el cuerpo de la comunicación del grupo estudiantil de graduados se enfatiza que "por medio de la presente, gentilmente solicitamos que el docente dr. Héctor Vanegas y Cortazar no participe en la entrega de títulos".

Ante ese malestar, el precandidato a la Prefectura le dijo a EXPRESO que desconoce la comunicación con la que se pide que se lo excluya de la ceremonia.

"No tengo ni idea de este tema. Oportunamente ofrecí una disculpa a nivel nacional, eso fue de manera general", comentó. De forma breve dijo que por actividades relacionadas con su agenda, como precandidato, se le dificultaba asistir a la ceremonia.

Sobre la posición de la institución ante el malestar estudiantil frente a las declaraciones de Vanegas, el decano de la Facultad de Derecho de la UCSG, Xavier Zavala, contestó que: "Pienso que es un tema que le correspondería analizar institucionalmente a la Universidad, de considerarlo pertinente".