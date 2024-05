Por esta razón Ecuador sospechó de una posible fuga de Glas de la embajada mexicana

Ecuador se defendió este miércoles, 1 de mayo de 2024, frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en lo que vendría a ser el segundo día de audiencias del proceso que busca resolver la demanda presentada por México tras el asalto a su embajada en Quito.

En medio de las comparecencias, Alfredo Crossato, parte de la defensa de Ecuador, reveló un dato no menor y que hasta el momento no se había hecho público. Según el jurista, el 5 de abril, un día después de que el Gobierno ecuatoriano declarara persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, la administración de Andrés Manuel López Obrador pidió una autorización a Ecuador para que dos aeronaves mexicanas ingresaran al país con la finalidad de llevar a la diplomática. Este primer requerimiento se habría hecho a las 16h00.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de Crossato, el mismo 5 de abril, una hora después del primer pedido de México -es decir, a las 17h00-, el país del norte les había indicado que Serur dejaría Ecuador, sola y en un vuelo comercial, el día 7 de abril. Estas dos solicitudes -algo contradictorias- habrían sido las que alertaron a la administración de Daniel Noboa sobre una posible fuga del exvicepresidente Jorge Glas.

🔴 Dos notas verbales enviadas por México, con una hora de diferencia y que eran contradictorias entre sí, pusieron en alerta a las autoridades ecuatorianas sobre una posible fuga de Jorge Glas.



En la audiencia ante la Corte Internacional de Justicia, Alfredo Crossato, uno de… pic.twitter.com/XdvsuKRGkj — Yalilé Loaiza (@yali_loaiza) May 1, 2024

Durante su defensa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Ecuador justificó que el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar a Jorge Glas fue un acto "excepcional" y "aislado", al tiempo que subrayó que el político ecuatoriano ha sido "debidamente condenado" por delitos de corrupción.

El embajador de Ecuador ante Países Bajos, Andrés Terán, enfatizó que su país ha dado "garantías" por escrito a México de que cumplirá con su deber de respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas, pero justificó el arresto de Glas tras asaltar la embajada mexicana en Quito.

"México utilizó erróneamente durante meses su sede diplomática en Quito para dar refugio a un criminal común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones por los más altos tribunales de Ecuador de graves delitos relacionados con la corrupción y está sujeto a procedimientos en marcha relacionados con más casos de corrupción y otros delitos", defendió.

Para la canciller Gabriela Sommerfeld fue "una muy buena audiencia"

Gabriela Sommerfeld, canciller del Ecuador. X @CANCILLERIAEC

La canciller, Gabriela Sommerfeld, se refirió la mañana de este miércoles 1 de mayo, sobre la defensa de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en medio de las audiencias para resolver la demanda presentada por México por el asalto a su embajada en Quito.

La diplomática, quien calificó como "una muy buena audiencia" la defensa de Ecuador, a cargo Andrés Terán Parral, embajador de Ecuador en Países Bajos y de un grupo de abogados internacionales de primer nivel, sostuvo que las medidas cautelares que pide México ya fueron ofrecidas por parte de la Cancillería ecuatoriana.

"Ecuador ha dejado claro que todo lo que estaba pidiendo México como medidas preventivas fueron extendidas, de forma unilateral, desde el Ecuador en cumplimiento a la Convención de Viena, entregada través de una nota verbal a la Cancillería mexicana el día 9 de abril", indicó la canciller en una entrevista para Radio Democracia.

Entre las medidas cautelares que solicita la administración de Andrés Manuel López Obrador ante la CIJ está la de que Ecuador tome las medidas adecuadas para proteger su embajada en Quito y que respete esos espacios, así como los bienes y archivos que se encuentran dentro.

En respuesta a esto, Sommerfeld, señala que la Cancillería ecuatoriana ya había solicitado al Ministerio del Interior que se encargue de la seguridad de los bienes que tiene la misión diplomática de México en Ecuador.

