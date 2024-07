Rafael Correa pierde influencia entre sus militantes digitales y hasta los bloquea

Rafael Vicente Correa Delgado pasó de ser el candidato outsider que apuntaló a la mayoría de las izquierdas del país para llegar al poder en 2007, y quedarse 10 años, a ser el compañero de curso que discute con todos, casi siempre con insultos, y por casi todo, incluso, con quienes lo siguen incondicionalmente. Muchos ya perdieron la paciencia.

Desde hace varios años ha sido notoria la autocrítica en una parte de la otrora militancia verde agua, ahora celeste y rojo. Esto ha sido más notorio en el último año porque ese grupo de simpatizantes no ve un recambio de visión política que ayude a levantar el proyecto, golpeado en las últimas dos elecciones (Guillermo Lasso y Daniel Noboa).

Los intentos de encaminar el barco llamado Revolución Ciudadana

Con un tono amigable o respetuoso, usuarios de X (antes Twitter), afines a la doctrina socialista, han reprochado la forma y fondo del discurso que ha usado Correa sobre temas que atañen a los suyos, como cuando a Ronny Aleaga se lo vinculó con Xavier Jordán y otros personajes de ese círculo señalado por tramas de corrupción y crimen organizado. El exasambleísta también salió salpicado de un supuesto plan para afectar a Fernando Villavicencio (+), asesinado a tiros al salir de una actividad de promoción política para llegar a la Presidencia de la República en 2023.

"Prepárense para otro show como «Metástasis» o «Purga» para tratar de tapar este DEMOLEDOR testimonio. Diana Salazar -con pruebas, no por la fuerza de las circunstancias o influjo psíquico- evidenciada de cuerpo entero. Se les derrumbó la marioneta de la oligarquía y de cierta Embajada. Todo era cuestión de tiempo… #LosCorruptosSiempreFueronEllos", posteó Correa, el 25 de marzo pasado en torno a un video de Ronny Aleaga. El exasambleísta, ahora prófugo por el caso Metástasis, aseguró que mantuvo conversaciones con la fiscal Diana Salazar.

Desde la masa de simpatizantes, usuarios de esa misma red social le contestaron. "Mashi, no se presten para eso. Hay cosas que no cuadran en la versión de Ronny. Van a ir hundiendo al movimiento solo por 1 individuo", publicó un ciudadano.

Otro posteó: "Por cosas cómo estás pierde credibilidad presidente, Aleaga debería ser expulsado, embarrado por todos lados hasta la patas".

Los episodios que han marcado a personajes visibles de la militancia correísta

La decepción también ha calado en la militancia más acérrima del correísmo y de la Revolución Ciudadana. Han existido varios casos, como la deserción de asambleístas en diferentes periodos, y pese a que varios de ellos tenían fuertes convicciones ideológicas.

El caso más reciente de esas deserciones y discrepancias ocurrió hace pocos días. El 30 de junio pasado, Correa cuestionó la participación de Caroline Ávila, experta en Comunicación Política, en un artículo del diario español El País: "Cuando se habla desde el desconocimiento... P. D. ¿Alguien conoce a Carolina Ávila? Es para un deber... En fin... (sic)".

Al parecer, el exmandatario -que permanece en el exterior para evitar la prisión por un caso de corrupción- no avizoró o, si lo hizo, resto importancia, que su mensaje generaría reacciones contrarias a su parecer y desde su mismo 'bando'.

Una de las personas, que ha apoyado el proyecto político de Correa, Tamara Idrobo, activista de política y de feminismo.

"Un llamado a la calma, a estas alturas de la disputa, parecería que es mucho pedirte en una afrenta en la que eres y sigues siendo una víctima que solo puede defenderse desde sus sesgos, desde su esquina, desde sus dolores e injusticias vividas y desde su imperante necesidad de defender una posición individual y propia que ya NO es la que el país necesita", le reprochó.

Y continuó: "Parece que no te das cuenta o simplemente, ya no quieres aceptar todo aquello que desconoces, y prefieres arrasar injustamente y equivocadamente con quienes están del lado correcto de la lucha que colectivamente tenemos que dar para construir un camino certero hacia el desarrollo del país, mismo lado que a ti también te importa o a ratos con estos comentarios, parece que ya no".

Y concluyó. "Complicado construir y seguir apoyando tus poses Rafael! Y es que con comentarios como este y otros: ¡La plena que nos la pones muy, muy, muy complicado!. ¡Complicado construir y seguir apoyando tus poses Rafael!".

Tras la publicación de Idrobo, el posteo de Correa ya no estaba disponible, como cuando su autor lo elimina. No solo eso. Correa también bloqueó a su seguidora, quien le dedicó nuevamente más párrafos por la misma red social.

Así termina mi relación por aquí con uno de los ídolos a quién admiré. Él lo sabe bien porque me conoce en persona y sabe cuánto apoyé con amor, con convicción, con honestidad y trabajo y a ratos hasta con desbordada pasión.



Una avalancha de reacciones en contra del mensaje posteado por Rafael Correa

En la misma línea que Idrobo, otros personajes que apoyan al correísmo reaccionaron a la publicación de @mashirafael. Periodistas con notoria afinidad por la Revolución Ciudadana cuando ocuparon puestos en los denominados medios públicos entre 2009 y 2007, destacaron la capacidad de análisis de Caroline Ávila; otros analistas también afines al proyecto de izquierda coincidieron con ellos. También lo hicieron personajes abiertamente anticorreístas o que guardan una posición de centro. En síntesis fue una avalancha de respaldo para la académica.

Para citar otra referencia. La irrupción de la Policía ecuatoriana en la embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas fue el tema que analizó Mauro Andino Espinoza, quien se ha desempeñado como asesor de la asambleísta correísta Viviana Veloz. Su padre, de igual nombre, fue legislador por el otrora movimiento Alianza PAIS.

"Priorizar esa defensa a ultranza de un actor desgastado (justo o no) (Jorge Glas, esta precisión es una nota de la redacción), los coloca en mala posición ante la ciudadanía, pues se podría intuir que, importa más la libertad de un político antes que la oposición democrática y propositiva frente a un gobierno incompetente que no busca el BIEN COMÚN. Más allá de los criterios a favor o en contra, la RC tiene derecho a defender a Glas, pero es un error estratégico colocarlo como eje central de su discurso y bandera de lucha en el debate nacional", publicó Andino, el 11 de abril pasado.

Esto provocó la reacción de Correa, personaje que parecería tener siempre su celular en la mano: "Compañeros de la Revolución Ciudadana: Nosotros defendemos causas, no votos. Jamás sacrificaremos la moral y la justicia por cálculos electoreros. Los «genios» sin escrúpulos no tienen cabida en la RC5. ¡Hasta la victoria siempre!".

Compañeros de la Revolución Ciudadana:

Nosotros defendemos causas, no votos. Jamás sacrificaremos la moral y la justicia por cálculos electoreros.

Los «genios» sin escrúpulos no tienen cabida en la RC5.

Andino contestó a Correa. Su mensaje se vio como un intento de dar un ancla o fijar un cable a tierra a un globo aerostático sin rumbo y que lleva consigo a un solo pasajero.

"Presidente @MashiRafael: Ni 'genio', mucho menos 'inescrupuloso'. Su sarcasmo y ofensa están totalmente fuera de lugar. Adjetivarme, simplemente porque no comparte mi criterio le hace más daño a usted y a la RC antes que a mí. Al final, yo soy un modesto profesional que intento aportar al debate público desde mi formación jurídica y política, pero usted es exjefe de Estado y líder del movimiento político más grande del país. Debe aglutinar y sumar, no alejar", posteó Andino.

En medio de estos episodios que, según una parte de la militancia no le hacen bien al movimiento o proyecto político, hay una suerte de confianza en dirigentes y masa de simpatizantes correístas por los más de 30 puntos de apoyo electoral que han comentado tener en los últimos meses, al proyectarse en los resultados de las anteriores elecciones (Luisa González obtuvo 48 % de los votos versus Daniel Noboa que se hizo con el 52 %).

Sin embargo, las voces más críticas de lo que se hace o se deja de hacer al interior del movimiento temen que si no hay un verdadero recambio de visión, unión y acciones concretas podrían sumar una nueva derrota de camino de vuelta a Carondelet en 2025.

