Diana Salazar: "Es el precio por tocar al que se creía dueño del país"

A las pruebas me remito. La fiscal de la nación, Diana Salazar, detalló varios puntos referentes al caso Sobornos, en el cual el expresidente de la República, Rafael Correa, recibió una sentencia de ocho años de prisión por el delito de cohecho, así como otros exfuncionarios de su gobierno, acusados de gestionar y recaudar aportes irregulares para el movimiento Alianza PAÍS por parte de contratistas del Estado.

Diana Salazar habla sobre intentos de destitución: "Solo les falta matarme" Leer más

En ese contexto, y en un video que duró 10:32 y que fue publicado en su canal de YouTube, Salazar reconoció ser víctima de una persecución implacable que ha ido más allá de lo político. Algo que, según su relato, es la consecuencia de haber sentenciado al expresidente Correa:

"Es que ese es el precio que he tenido que pagar por haber tocado a un intocable, a quien se creía dueño no solamente de todos los poderes y no solamente dueño del Estado y el comandante en jefe, sino dueño del país, dueño de la conciencia y dueño de la voluntad de las personas", expresó la fiscal, quien lidera en la actualidad investigaciones de connotación como Purga, Metástasis y Plaga.

En su defensa, la fiscal aseguró en el video que lo único que ha hecho, desde la Fiscalía General del Estado (FGE), es develar que "detrás de este personaje no hay más que un funcionario corrupto que permitió que su círculo cercano forme una estructura de corrupción que se benefició de esto. Por eso es que no me van a perdonar, además que se encuentra prófugo su líder, y que no ha dado la cara ante la justicia, por eso es que ha significado esta ola de ataques e incluso de haber puesto en riesgo mi propia vida".

Sobre las instancias del caso Sobornos, la titular del Ministerio ´Público sostuvo que ha pasado por 10 jueces que le han dado la razón a la tesis planteada por la Fiscalía. "Ahora hemos visto con asombro y nos hemos venido a enterar, de que existían, por ejemplo, acuerdos tras bastidores para que jueces beneficiados de una extensión de plazo puedan acceder a beneficiar ilegalmente de un recurso de revisión, que significaría que este caso quede en la impunidad y que posibilite el retorno de todas aquellas personas que se encuentran ahora mismo en calidad de prófugos de la justicia", dijo.

