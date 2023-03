Unidades elite de la Policía Nacional liberaron la madrugada de este 13 de marzo de 2023 a los esposos Mauricio Martínez y Vanessa Egas, que fueron retenidos contra su voluntad por delincuentes.

La pareja estaba desaparecida desde la madrugada del sábado 11 de marzo. Transitaban por la Ruta Viva, al oriente de Quito, cuando sufrieron un desperfecto mecánico en su vehículo. Mientras esperaban auxilio fueron interceptados por unos nueve antisociales.

La operación de la UNASE y la Dinasep se ejecutó en el sector de la Ferroviaria Alta. En una vivienda ubicada cerca de una zona boscosa fueron capturados dos mayores de edad. Uno de ellos con antecedentes penales.

También dos menores de edad fueron aislados. Uno de diez años que podría haber estado relacionado con el crimen de un policía en Esmeraldas, a mediados del mes pasado. La otra, una niña de 13 años.

Ella habría estado encargada de hacer los retiros bancarios de las cuentas de débito de las víctimas. Esa fue precisamente una de las pistas que siguió la policía para dar con los delincuentes. Para eso se desplegaron 40 equipos que vigilaron cajeros automáticos durante todo el domingo. Todo eso se encuentra en investigación.

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, dijo que este caso se enmarcaría en el delito de secuestro extorsivo en el que se retiene a la persona mientras obtienen los recursos que tienen en sus cuentas.

“No es un secuestro planificado, sino de oportunidad. Estas personas buscan dónde pueden cometer un delito, lo encuentran en este caso con las personas con el vehículo dañado”, dijo Salinas.

Tanto Martínez como Egas fueron llevados al hospital de la Policía para que reciban atención física y psicológica. Ahí se comprobó que se encontraban en buenas condiciones, pese a que recibieron algunos golpes. El hombre fue encontrado maniatado. Ella no fue amarrada, informaron los uniformados.

“Queremos agradecer a la Policía Nacional por ese trabajo profesional y lo único que puedo decir es que la ciudadanía debemos retomar esa confianza que necesita esta institución”, fueron las primeras palabras de Mauricio Martínez que confirmó que les pidieron claves de tarjetas y hubo sustracción de dinero.

En tanto que, Vanessa hizo un llamado a que los ciudadanos denuncien y hagan todo los que les dicen los uniformados cuando atraviesan por estas situaciones en manos de estas “mafias”.

“Fue lo peor, no se lo deseo a nadie y agradezco a Dios por habernos cuidado y que permitió que nos puedan rescatar. Me queda decir a la ciudadanía y al señor presidente (Guillermo Lasso) que toda la labor que estas personas hacen al arriesgar su vida por nosotros no se vea interrumpida por las siguientes instancias: que la Función Judicial colabore, porque no sirve de nada que nos rescaten, detengan a las personas y mañana los liberen”, aseveró Egas.

Entre lágrimas y abrazo se reencontraron con sus familiares que acudieron a la Comandancia de Policía, en el norte de Quito, para recibirlos luego de cerca de 24 horas de haberse reportado su desaparición.