El candidato a alcalde de Quito, Pedro José Freile, acudió a la Junta 17 del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco para ejercer su derecho al voto. Aunque el proselitismo político está prohibido hubo simpatizantes que llegaron para acompañarle y aplaudieron a su salida de la junta.

Freile es uno de los 12 postulantes a la Alcaldía de Quito. Dijo que espera que el proceso se cumpla de una manera transparente y dinámica. Señaló que espera de este 5 de febrero se pueda llegar a un resultado rápido y seguro sobre el proceso electoral "es lo principal que pedimos". Auguró que espera que la jornada se lleve con el espíritu cívico más alto, en paz y con conciencia.

Es optimista sobre los resultados por el trabajo que han llevado a cabo "con mucha tenacidad en el que agradezco a todos los que participaron de la alianza o yo siento además la expectativa de tener esta tarde Dios mediante con el apoyo de la gente quitó una gran victoria".

Su optimismo dijo que se fundamenta en toda la estrategia que se ha desplegado, se ha cumplido.

Reivindicó que se evidencia que hay una actitud del sistema electoral "mucho más abierta, mucho más transparente que la vez anterior, confiamos en que se no le no se le escape algún mando medio que no cuente bien las cosas", dijo. Un medio centenar de simpatizantes lo acompañaron a votar.