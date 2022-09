Más droga. Según informó al mediodía de este 30 de septiembre la Policía, en un contenedor abandonado en la vía Progreso-Playas se hallaron 1.589 paquetes de droga, camuflados en cajas de banano.

La sustancia fue hallada en la estructura que permanecía abandonada, a causa de un volcamiento a un costado de la arteria. Un can perteneciente a la Unidad Nacional Canina dio la alerta de que la droga se encontraba en las cajas que contenían el producto.

"Luego de la inspección manual e intrusiva en el contenedor, se hallaron los paquetes de forma rectangular que contenían la sustancia blanquecina. Una tonelada 575 kilos de cocaína; que corresponden a 15'752.600 dosis que pretendían ser enviadas a Bélgica", informó la Policía.

La entidad además informó que debido a los altos índices de delincuencia y de violencia registrada en el país, cuyos hechos han sido publicados por EXPRESO, ejecutó entre el 21 y el 30 de septiembre, a nivel nacional, la operación denominada 'Amanecer III'.

Para el efecto, los agentes de las distintas Jefaturas de Investigación Antidrogas de las diferentes zonas y subzonas, así como, las Unidades Especiales que forman parte del Sistema Antinarcóticos se activaron y desarrollaron durante este periodo 196 operativos a nivel nacional, efectuados en flagrancia, allanamientos e investigaciones previas, que dejaron como resultado la desarticulación de 17 grupos delictivos organizados, y la aprehensión de 270 ciudadanos de diferentes nacionalidades, de los cuales 203 son hombres y 67 mujeres, 76 de ellos registran antecedentes por narcotráfico y otros 30 por distintos delitos; indicó la entidad en un comunicado enviado a EXPRESO.

En cuanto a la incautación de drogas, señaló que se aprehendieron 7 toneladas 726 kilos. De ese total, 592.8 kilos corresponde a marihuana, 7 toneladas 115 kilos a clorhidrato de cocaína, incluido la hallada en el contenedor; 27.9 kilos a pasta base de cocaína y 830 gramos de heroína, cuyo valor total en el mercado negro del país bordearía los $ 15.274.830; mientras que en el exterior tendría un valor de más de $ 506.000.000.

26 armas de fuego, 24.083 municiones de diferentes marcas y calibres; además de, 20 vehículos, nueve motocicletas, $12.350, fueron además decomisadas.

Para la ciudadanía, tomando en cuenta estas cifras urge tomar otro tipo de medidas que eviten que el Puerto Principal y en sí el país "continúe dándose a conocer como el país de la droga".

"Llevamos ya un buen tiempo, prácticamente dos años, en donde las únicas noticias que emitimos al mundo están ligadas con el narcotráfico y los asesinatos, o los conflictos entre las bandas por la misma razón. ¿Por qué no hay medidas que contrarresten ese escenario? Somos un país terrorífico. ¿Dónde está el Presidente? ¿Dónde está la Asamblea y los Municipios?", criticó Olga Bejar, guayaquileña.

Para Ana María Arauz, también habitante guayaquileña, la solución está en darle vida a la Base de Manta. "Permitir que no exista, fue una alcahuetería de la era anterior. ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no barajan al menos la idea de que, con ella, la violencia pueda en algo ser controlada", indicó