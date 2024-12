¿Quiénes son los antichavistas que ofrecería Maduro por salvoconducto para Glas?

El debate político entre Ecuador y Venezuela suma un nuevo episodio tras el asilo político concedido por México al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y su posterior captura en la embajada mexicana en Quito, el 5 de abril pasado. En medio de este panorama, surge una maniobra diplomática: la oferta de Nicolás Maduro para intercambiar opositores antichavistas asilados en Caracas por un salvoconducto que permita a Glas salir del país.

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, reveló esta suerte de negociación que pediría Venezuela para concretar la la liberación de seis refugiados antichavistas que, desde marzo pasado, se encuentran en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil.

Según las declaraciones de Murillo, en el archipiélago caribeño de San Andrés, donde clausuró la Cumbre de Pueblos Afrodescendientes del Caribe Occidental, él viajó personalmente a Brasil y Ecuador con este mensaje.

Sobre la revelación del canciller Murillo, la ministra de Relaciones Exteriores, María Gabriela Sommerfeld, dijo este miércoles 18 de diciembre que sí hubo el acercamiento de Colombia como mediadora, pero que esa posibilidad se descartó.

"No estamos a favor de la impunidad, aquí no estamos a favor de la corrupción y aquí no somos aliados del régimen de Maduro. Son tres principios que son claros para el Ecuador", comentó Sommerferld en el espacio de opinión Democracia.

"Ante esa propuesta, el Ecuador la descartó. Estoy sucedió en el mes de agosto y septiembre. Hubo la propuesta de Venezuela. Colombia y Brasil la transmitieron. Querían ser países que intermedien", agregó.

Estos son los opositores del régimen chavista-madurista

Los seis opositores venezolanos que se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo de este año son Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola. Todos han sido acusados por la Fiscalía venezolana de delitos, como conspiración y traición a la patria, vinculados a su militancia en el partido opositor Vente Venezuela y a la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), afin a Edmundo González.

Desde su entrada en la embajada, los asilados han denunciado un constante “asedio” por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro. Según testimonios, la residencia diplomática ha estado bajo vigilancia policial, además de sufrir cortes de electricidad y restricciones en el acceso a agua potable. Estas medidas han sido calificadas como parte de un intento de presión para obligarlos a salir.

Por su parte, la mayor coalición opositora en Venezuela ha solicitado apoyo a la comunidad internacional para garantizar la emisión de salvoconductos que permitan la salida segura de los seis refugiados. Sin embargo, el Gobierno de Maduro parece utilizar esta situación como moneda de cambio en las negociaciones bilaterales con Ecuador.

El caso de Jorge Glas y su escalada a nivel internacional

El caso de Jorge Glas, figura clave del correísmo, se ha convertido en un punto de tensión internacional. Glas, condenado por delitos de corrupción, permaneció tres meses en la embajada mexicana en Quito tras pedir asilo político. Su captura, luego de que se le concediera el asilo, desató una crisis diplomática entre México y Ecuador, en la que ambos países intercambiaron declaraciones y acusaciones.

Aunque no existen confirmaciones oficiales sobre las intenciones de Maduro, la posible oferta de intercambio ha generado polémica. Este movimiento podría reflejar no solo el interés de Venezuela en reforzar sus relaciones con aliados de la región, sino también la influencia de casos como el de Glas en la política regional.

