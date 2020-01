Pugnas sin fin al interior del CNE

Las discrepancias se mantienen. La aprobación del Plan Operativo Anual (POA) del Consejo Nacional Electoral (CNE) para este año se dio en medio de discrepancias entre los consejeros de oposición y la presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint. El Ministerio de Finanzas entregó un presupuesto de 35 millones de dólares al organismo del sufragio y, sobre la base de este monto, la mayoría de consejeros aprobó su manejo para este año fiscal.

El CNE necesita $6 millones más para mejorar su sistema informático Leer más

La decisión se tomó con el voto favorable de los vocales, Esthela Acero, José Cabrera y Atamaint, mientras que los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto abandonaron la sesión por estar en desacuerdo.

Justamente este último fue quien habló a nombre de los dos funcionarios, quienes rechazaron que la convocatoria a la sesión de ayer se haya hecho con apenas 13 horas de anticipación, y porque no se han solventado las observaciones que ellos tienen al respecto del presupuesto presentado.

¿Qué sucede con los recursos para cancelar el fondo partidario 2019-2020?, ¿qué pasa con los recursos para la promoción electoral?, ¿qué sucede con la contratación de personal para cumplir las metas de elaboración de los informes de las cuentas de campaña?, entre otras, fueron las interrogantes que el consejero hizo y que a su criterio no han sido respondidas por la autoridad.

“Debo expresar, señora presidenta, y lo hago también tomando el criterio del vicepresidente (Enrique Pita), que yo no aprobaré el presupuesto concebido y procesado de este modo, el mismo que ratifica una conducción autoritaria, así como un comportamiento que no es factible que puedan tener todos los consejeros”, sostuvo Verdesoto antes de abandonar la sesión, según dijo, en señal de protesta. Lo acompañó el vicepresidente Enrique Pita.

La respuesta no se hizo esperar. La Titular del CNE rechazó la actitud del consejero Verdesoto, al pedirle que se quede.

“Estas son las muestras de no cumplir con las funciones encomendadas por la institución a cada uno de los consejeros. Hay competencias exclusivas y queda evidenciado ante el país que no tienen la voluntad política para trabajar en conjunto en la construcción de estas tareas técnicas que las trabajaron en las provincias, en territorio, y si no tienen la capacidad ni la voluntad para acudir a trabajar de forma colectiva, no es responsabilidad de la presidenta. Si ponen cualquier pretexto, porque parece ser que no están cumpliendo con los objetivos personales, es una responsabilidad de ellos y deben asumirla ante el país”, sentenció la presidenta Atamaint.

Nuestro compromiso es con Ecuador, la forma irresponsable como hoy los Consejeros Pita y Verdesoto abandonaron la sesión del Pleno convocada para aprobar el Plan Operativo Anual (POA) 2020, evidencia que hay objetivos estrictamente personales, por encima de lo institucional Diana Atamaint

​Presidenta del CNE

Los 35 millones de dólares del presupuesto serán repartidos así: 18 millones para la planta central; 14 millones para las delegaciones provinciales; 1’800.000 a recursos fiscales generados; y 512.000 dólares al Instituto de Investigación y Capacitación Político Electoral.

Una vez concluida la sesión, la titular del CNE anunció que se solicitará al Ministerio de Finanzas un presupuesto de seis millones de dólares para un nuevo sistema informático, monto que está por fuera de los 35 millones que son del presupuesto.

“Necesitaríamos seis millones de dólares para cumplir con los objetivos y las metas que nos hemos propuesto de ir a una reingeniería absoluta y total del sistema informático, que es la recomendación de los organismos internacionales y de la Contraloría, pero sobre todo la demanda de la población para llegar a las elecciones del 2021 con las seguridades que consideramos y con una renovación de los equipos informáticos”, afirmó.

Precisó que solo para seguridad informática se necesitan 950 mil dólares, y que son temas que se discutirán con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, una vez que el pleno del Consejo apruebe el Plan Operativo de Elecciones. “Es un software que necesitamos adquirir para garantizar las seguridades informáticas, para de esa manera ir dando pasos importantes a las elecciones 2021”, dijo.