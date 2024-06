¿La pugna entre el Gobierno y los socialcristianos es pura paja?

Si fuera por las declaraciones de Jaime Nebot de este 10 de junio de 2024 en su entrevista con Lenin Artieda en Ecuavisa y por lo que se dijo en la Convención Nacional del Partido Social Cristiano, PSC, el sábado 8 de junio, se podría pensar perfectamente que las duras acusaciones que hubo durante la semana pasada entre ese partido y el gobierno de Daniel Noboa era pura paja. Es decir, un engaño o lo que muchos llaman bluff.

Resulta sorprendente y hasta produce ciertas sospechas que luego de que el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, acusó a Henry Kronfle y a su partido, el PSC, de estar involucrados en un operativo desestabilizador junto al correísmo, Nebot no hubiera dicho absolutamente nada sobre ese tema.

No fue nada menor la acusación de Torres y, sin embargo, cuando Lenin Artieda le hace la pregunta sobre las acusaciones que vinieron del gobierno de Daniel Noboa en contra de su partido, Nebot hizo la del torero y esquivó la pregunta. Afirmó que si hay algún un problema es conceptual, porque él ha tenido una buena relación con su abuelo, su padre y con él mismo. Inevitablemente, el silencio de Nebot hace que cualquier observador de la política nacional se ponga a pensar si todo lo ocurrido la semana pasada fue pura mentira.

Las razones para este silencio de Nebot pueden ser muchas. Hay quienes piensan que demuestra que los rifirrafes fueron apenas un espectáculo para fingir un enfrentamiento entre gobierno y el PSC.

Otros sostienen que Nebot y el PSC quieren bajarle el tono para no enfrentarse más al gobierno. Pero también hay la tesis que todo nace en un episodio que termina en un resentimiento de Noboa con Nebot.

Según esta tesis, hace no más de 10 días, Daniel Noboa y Jaime Nebot tuvieron una reunión en la casa del ministro de Gobierno, Michele Sensi-Contugi donde acordaron algunos temas. Sin embargo, Noboa consideró luego de algunos días que Nebot le estaba incumpliendo por lo que, indignado, llamó a la fiscal Diana Salazar para preguntarle sobre cuándo va a publicar el contenido de los documentos y chats que tiene de J.J. Franco, el asesor y hombre de mayor confianza de Nebot.

Salazar le responde que los tiempos de la Fiscalía no son los de Carondelet, algo similar a lo que le había dicho al ahora expresidente Guillermo Lasso. Nebot se entera de todo esto y ahora está tratando de hacer olas para calmar a Noboa y así evitar que persista en su intento por presionar a la fiscal para que publique lo que tiene en el caso de Franco. Esto explicaría, entonces, la decisión de Nebot de no contestar a Esteban Torres ni comentar del tema.

Pero si llamó la atención el silencio de Nebot sobre las acusaciones del viceministro de Gobierno a su partido, también llamó el silencio que hubo durante la convención del PSC el sábado 8 de junio sobre ese tema. Es inverosímil que durante el acto más importante del partido no se haya dicho una sola palabra sobre el tema y, asimismo, sobre otros.

Una convención normalmente sirve para que el partido, sus autoridades y sus afiliados revisen y analicen lo que ha pasado durante el último año en la vida de un partido. O para hacer anuncios importantes como la de candidaturas presidenciales o legislativas. Pero no, en la convención no se habló de las acusaciones del gobierno y si bien se hicieron críticas a la conducción de Noboa no hubo una evaluación profunda sobre su gestión y mucho peor sobre la alianza que tuvo con el gobierno y el correísmo durante la primera parte del gobierno de Noboa.

Si no se habló sobre Esteban Torres, sobre sus acusaciones al partido y tampoco se hizo una mención reflexiva sobre los momentos vergonzantes del partido como lo ocurrido con Pablo Muentes ¿para qué fue entonces la convención del PSC? Básicamente para presentar a las incorporaciones de asambleístas de otras organizaciones políticas. Lo que se conoce como camisetazos.

“Bienvenidos a los legisladores que se unen a este proyecto que busca solucionar los problemas de la gente, no de los políticos: Sofía Sánchez de Azuay, Gissella Molina de Cotopaxi, Andrea Rivadeneira de Zamora, y Carla Cruz de los ecuatorianos residentes en América Latina”, decía el mensaje del PSC en Twitter.

En efecto, lo único relevante en la convención o, más bien, la única noticia que salió de la reunión fue precisamente el de las nuevas incorporaciones. Eso hace pensar que la verdadera razón por la que se convocó a la reunión fue para hacer ese anuncio. Un anuncio que normalmente hubiera sido vergonzoso porque si en política hay un tema que avergüenza es el de los camisetazos. Aún más cuando no hace mucho, a inicios de mayo, el PSC y el correísmo habían propuesto en la Asamblea un proyecto de ley para castigar a los legisladores que deciden cambiarse de partido.

Básicamente, el proyecto de ley dice que una de las causales par perder la condición de asambleísta debería ser el haberse desafiliado del partido o movimiento con el que llegaron a la Asamblea. ¿Olvidaron en tan solo un mes que esa ley contaba con el auspicio del PSC?

