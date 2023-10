El PSC señala que no está en negociación de alianzas en la Asamblea Nacional

Aunque la entrega de credenciales como legisladores de la patria, está programada para el 08 de diciembre según el Consejo Nacional Electoral (CNE), los rumores de las posibles alianzas entre bancadas empezaron a circular.

Pierina Correa presiona para acelerar la posesión de la nueva Asamblea Nacional Leer más

El Partido Social Cristiano (PSC) que alcanzó 14 curules en las elecciones anticipadas 2023, anunció en un comunicado que tiene "aliados" y que con ellos forman una bancada de 18 legisladores.

🔴 #COMUNICADO | Aclaramos que la @BancadaPSC estará integrada por 18 Asambleístas. pic.twitter.com/3eBk4zaeen — La6 - Partido Social Cristiano (@La6Ecuador) October 17, 2023

Según el escrito presentado, la mayor cantidad de representantes está en Guayas, con cuatro legisladores, le siguen dos nacionales y dos en Manabí.

Guayarte abre con una fiesta, pero sin hablar del arte Leer más

En el resto de las provincias tales como: Esmeraldas, Carchi, Napo, Galápagos, Sucumbíos, Santa Elena, El Oro, Pichincha y Santo Domingo cuentan con un representante

(Le puede interesar también: Alberto Dahik: "No voy a ser funcionario, pero daré mi consejo cuando lo soliciten"

De acuerdo a la tienda política, hubo rumores en los que se anunciaban supuestas conversaciones para las alianzas. Situación que la negaron.

No obstante, el PSC ha sufrido un debilitamiento continuo, desde las elecciones seccionales de febrero de 2023, cuando Cynthia Viteri no fue reelecta, ni tampoco su prefecta Susana González. En mayo, el candidato presidencial Jan Topic, no llegó a segunda vuelta quedando en tercer lugar en las elecciones seccionales.

Para acceder a más contenido de calidad y sin límites. ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!