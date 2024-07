El PSC sale en defensa de Pablo Muentes

El Partido Social Cristiano, PSC, ha salido en defensa de Pablo Muentes, que está en prisión acusado de beneficiarse en un caso contra el Banco del Pacífico gracias a sentencias redactadas por jueces y tribunales que él manejaba a su antojo en la Corte Provincial del Guayas. El jueves 4 de julio a las 12:24, el PSC publicó un comunicado redactado de tal manera que únicamente puede explicarse por su necesidad de defender a Muentes, ya sea porque quiere agradecerle por los servicios que prestó al PSC y a su líder Jaime Nebot o porque hay algún motivo vergonzante que les obligó a redactarlo: en otras palabras, que lo hicieron a regañadientes. En ese comunicado, los socialcristianos sostienen varias cosas que tienen relación con un audio publicado en un medio venezolano, desembozadamente chavista, en el que dos abogados aparecen conversando y contándose cómo el Banco del Pacífico le ofreció a uno de ellos, Leonardo Toledo, más de medio millón de dólares para que hiciera que su defendida, Mayra Salazar, diera un testimonio adelantado a la Fiscalía inventándose todas las acusaciones que hay en contra de Pablo Muentes.

El comunicado de los socialcristianos tiene cuatro puntos, pero básicamente dice que el audio de marras pone “seriamente en tela de duda” la versión de Mayra Salazar ante la Fiscalía. Esa versión, en realidad, constituye una de las tantas piezas importantes que tiene la Fiscalía para sostener el caso Purga y apalancar las acusaciones en contra de Muentes. En el último punto, además, hace una afirmación muy difícil de interpretar. “No variaremos jamás nuestra posición de no interferencia en la justicia, ni tampoco dejaremos de condenar la manipulación de ella para persecución política. Y NO (así en mayúsculas) nos referimos a la señora fiscal general del Estado”, dice el último párrafo del comunicado. ¿Es decir sugieren que hay manipulación de la justicia para perjudicar a Muentes, pero al mismo tiempo aclaran (casi a gritos) que no acusan de aquello a la fiscal Diana Salazar? La afirmación, evidentemente, es contradictoria a no ser que estén acusando a otra persona u organismos de persecución política. ¿Al presidente Noboa o a quién? La verdad es que el comunicado está redactado de forma que cualquier interpretación es posible porque en el fondo, todo parecería indicar que por alguna razón desconocida salieron forzados a hacer la declaración. También señalan los socialcristianos que “la justicia no debe actuar en función de falsos testimonios y elementos probatorios mal habidos, que a su vez pueden constituir delitos como fraude procesal, delincuencia organizada, entre otros”, con lo que están sugiriendo, a pesar de la salvaguarda que incluyen en el último punto para la fiscal Diana Salazar, que estarían pensando que esa funcionaria actuó ilegítimamente para perjudicar a Muentes.

La posición del PSC difiere con la actitud que había tenido antes de la aparición del audio, ya que hasta entonces había mantenido una manifiesta distancia con el tema. ¿Un audio tan lleno de dudas hizo que cambien?

El audio no apareció únicamente en auxilio de Muentes y su defensa: el abogado Diego Chimbo ha estado en un gran número de medios afirmando que lo que se dice ahí demuestra que el testimonio de Salazar es falso y que por eso no tiene legitimidad para que se mantenga en la cárcel a Muentes. De hecho, Muentes ha pedido personalmente que el audio se incorpore al expediente de su caso para, según él, demostrar que está siendo acusado injustamente. El correísmo también está de plácemes con la aparición del audio porque no solo pone en duda lo denunciado en el caso Metástasis y Purga donde salen lastimados, sino que, si llega a ser cierto, echaría abajo el prestigio de la fiscal Diana Salazar que es su peor enemiga. Hay que ver, por ejemplo, todo el despliegue que le han proporcionado en Radio Pichincha, el medio oficial del correísmo, que es financiado por la Prefectura de esa provincia.

El problema con el comunicado es que no sería extraño que socialcristianos y correístas terminen arrepintiéndose de haber salido a festejarlo. No solo por las dudas que el audio generó desde un inicio, como por ejemplo las razones por las que salió publicado en un medio chavista que jamás se interesó en el tema, sino porque el allanamiento que la Fiscalía hizo el jueves 4 de julio a la oficina de Francisco Fierro podría confirmar algo que algunos periodistas lo habían anotado poco antes: que Fierro y Toledo no son dos personas independientes que en una conversación espontánea charlaban sobre el tema del Banco de Pacífico y Mayra Salazar, sino que ambos son socios. Así es, las indagaciones de la Fiscalía que apuntan a que Toledo y Fierro comparten el estudio jurídico Toledo & Fierro. Es más, basta una simple búsqueda en la red social Linkedin para encontrarse con el dicho estudio. Es decir, si se llegan a confirmar las investigaciones de la Fiscalía en lo que ha denominado el caso Implacable el audio habría sido montado por Fierro y Toledo seguramente para venderlo a Muentes a su defensa. Es decir, los socialcristianos podrían quedar como que acolitaron una fea estafa a la fe pública y obstruyeron a la justicia.

