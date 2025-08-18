Studio Ghibli: una exploración por sus joyas desconocidas

La casa de animación japonesa Studio Ghibli, fue fundada el 15 de junio de 1985 y lleva más de treinta años regalándonos películas cargadas de imaginación, profundidad emocional y una estética visual única. El estudio dio vida tras la visión compartida de Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki´, convirtiéndolos en los creadores detrás de la magia.

Sus películas han cruzado fronteras culturales y generacionales. Las historias, protagonizadas muchas veces por personajes jóvenes con gran fortaleza interior, abordan temas como el amor, la familia, la naturaleza, el crecimiento e incluso apuestan por conflictos sociales y bélicos, lo que contrasta con la animación infantil e inocente que se expone.

Studio Ghibli reinventa el cine de animación, posicionándose como un símbolo global de arte y creatividad, con títulos emblemáticos como El viaje de Chihiro, película ganadora de un premio Oscar o Mi vecino Totoro. Sus producciones son variadas, pero, como cualquier exponente artístico, tiene diamantes en bruto que se mantienen en las sombras.

Nausicaä en el Valle del Viento

En los marcos de un mundo postapocalíptico. La contaminación envuelve el ambiente y el Mar de la Putrefacción domina el ecosistema. Nausicaä, es la joven princesa del Valle del Viento y en sus manos caerá el peso de restaurar el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza.

La princesa emprende una misión para detener la guerra y descubrir el verdadero propósito del bosque, convencida de que la clave para el futuro de la humanidad está en comprender y no en destruir aquello que nos rodea.

El recuerdo de Marnie

Anna Sasaki, acogida en los brazos de una familia adoptiva, viaja a un tranquilo pueblo costero donde conoce a Marnie, una misteriosa niña de cabello rubio. Juntas forjan una profunda amistad envuelta en una verdad escondida que Anna desconoce. El tiempo será el responsable de revelar el secreto a medida que ambas se conocen mutuamente.

Anna y Marnie en una conversación nocturna @X

Arietty y el mundo de los diminutos

Shawn se muda con su abuela a una mansión campestre, rodeada de vegetación y aire fresco, allí habitan unos diminutos seres, Arietty y su familia, quienes se esconden entre los rincones del lugar.

¿Es posible la amistad entre un humano y alguien del tamaño de un meñique? Shawn y Arrietty lo demuestran al poner a prueba la diferencia entre sus mundos. Ambos crean un vínculo tan fuerte que desafía las barreras impuestas entre lo aceptado y lo imposible.

Susurros del corazón

Producida en 1995, la historia nos traslada al corazón de Tokio, donde Shizuku, una inteligente estudiante de 14 años, nota que los libros que toma de la biblioteca han sido previamente elegidos por alguien llamado Seiji, movida por la curiosidad, inicia una búsqueda que la lleva a descubrir que es un compañero de su mismo instituto, locuaz y carismático.

Este es el primer encuentro que cambiará todo. Con el tiempo, ambos comprenden que una amistad puede ser el puente hacia un gran amor.

Seiji y Shizuku, primeros encuentros @X

Porco Rosso

La película sigue a Porco Rosso, un ex aviador de guerra que, debido a una misteriosa maldición ha tomado la apariencia de un cerdo. Ahora trabaja como cazarrecompensas, enfrentado a piratas aéreos en el mar Adriático.

Su pasado le precede y a pesar de llevar una vida solitaria, su sentido del honor sigue intacto. Esto se evidencia en su enfrentamiento contra el piloto estadounidense, Curtis. El contraste entre heroísmo y cinismo nos invita a reflexionar sobre la lucha interna que enfrenta el protagonista.

Porco Rosso pilotando su avión rojo @X

