El audio filtrado "pone en duda el testimonio de Mayra Salazar", dice el PSC

El Partido Social Cristiano (PSC) reacciona. A través de un comunicado firmado por la Directiva Nacional de la lista 6, la organización política se pronuncia por el contenido de un audio filtrado en redes sociales y que ahora motivó una investigación fiscal por el presunto delito de tráfico de influencias.

El audio recogería una conversación entre Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar quien está investigada por el caso Purga; y Francisco Fierro, abogado del Banco del Pacífico, sobre una supuesta confabulación para crear los elementos que ahora sostienen los casos Metástasis y Purga, y que Salazar ratificó en su testimonio.

Esto derivó en el inicio de una indagación fiscal en el denominado caso Implacable. La Fiscalía realizó varios allanamientos en Guayaquil y Samborondón. Uno de ellos en la casa de Fierro donde se incautaron computadores, dispositivos móviles, tarjetas de memoria y documentos. El abogado Fierro fue retenido para rendir su versión libre y voluntaria en la Fiscalía. Mientras que Toledo aún no ha sido ubicado por la Fiscalía, no obstante su casa y oficinas fueron allanadas.

El Partido Social Cristiano, en el comunicado de cinco puntos, empieza recordando la detención de Pablo Muentes, quien fuera su legislador, en el marco del caso Purga que investigada una presunta trama de corrupción operada por Muentes en la Corte de Justicia del Guayas para beneficiarse de fallos judiciales, uno de ellos el de un caso contra Banco del Pacífico. La justicia falló a favor de Muentes. Sin embargo, el testimonio de Mayra Salazar daría detalles de que este fue conseguido bajo presiones y favores del exasambleísta socialcristiano.

Luego de ese repaso, el PSC recuerda que la versión de Salazar ha sido un elemento fundamental en el caso Purga, para luego decir: "El citado audio, que tiene relación con este banco, pone seriamente en tela de duda la versión de Salazar, al punto de que ha motivado la apertura de un nuevo caso denominado por la Fiscalía como Implacable".

A criterio del partido, la justicia "no debe actuar en función de falsos testimonios y elementos probatorios mal habidos, que a su vez puede constituir delitos como fraude procesal, delincuencia organizada, entre otros".

El comunicado concluye afirmando que el partido político no variará su posición de no interferir en la justicia, ni tampoco "dejaremos de condenar la manipulación de ella para persecución política. Y no nos referiremos a la señora Fiscal General del Estado".

La Fiscalía reacciona ante el audio filtrado

La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado reaccionando a la filtración del audio que pondría en duda el testimonio de Mayra Salazar ante el Ministerio Público. A criterio de la institución, la conversación entre Fierro y Toledo "no afecta en nada al proceso que lleva la institución". "La información proporcionada por Mayra S. (Salazar) -en el marco de la causa denominada Purga- ha sido debidamente contrastada y verificada".

La Fiscalía, continúa el comunicado, iniciará las investigaciones correspondientes "sobre los hechos recientemente conocidos y no permitirá ningún intento de extorsión por parte de la delincuencia organizada que sigue buscando la impunidad en el país". Concluye afirmando que "este es un intento más de desviar la atención de la Fiscalía General del Estado y de dañar -sin ningún éxito- los procesos que están en marcha".

