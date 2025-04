PSC respalda a ADN para presidir la próxima Asamblea: "Tienen el legítimo derecho"

El Partido Social Cristiano (PSC) ya ha tomado una decisión clara de cara a la nueva Asamblea Nacional que se instalará en mayo de 2025: respaldar al movimiento oficialista ADN para que dirija la próxima Legislatura.

"Hay que estructurar la Asamblea el 14 de mayo y creemos que el Gobierno tiene el legítimo derecho de tener la Presidencia", dijo a EXPRESO el presidente del PSC y asambleísta electo, Alfredo Serrano, quien aclaró que este respaldo no significa un cheque en blanco.

Según aclaró Serrano, este respaldo "no nos convierte en gobiernistas", pero sí es un acto de respeto a la voluntad popular expresada en las urnas: "El país no está para medir fuerzas, no está para la confrontación. La Asamblea y el Gobierno debe dedicarse a resolver los problemas serios del país".

Aunque Serrano reconoce que en la próxima Asamblea el Partido Social Cristiano no cuenta con una fuerza legislativa relevante, señala que "sabemos que en algún momento nuestros votos van a jugar un rol importante".

Annabella Azín es la opción de ADN para presidir la próxima Asamblea

Aunque Serrano no señaló si el PSC tendrá alguna preferencia al momento de apoyar a ADN para que dirija la próxima Asamblea Nacional, el oficialismo se ha adelantado a señalar públicamente que su principal opción para presidir el Legislativo es Annabella Azín, madre del presidente Daniel Noboa.

No obstante, según los asambleístas electos de ADN, son al menos diez los nombres que baraja el oficialismo como posibles candidatos para presidir la nueva Asamblea Nacional. Entre ellos destacan la exasesora presidencial, Diana Jácome, y el exministro de Turismo, Niels Olsen.

De acuerdo con los legisladores electos de ADN, para la Presidencia de la Asamblea se está buscando un perfil que tenga la capacidad de generar consensos con el resto de partidos políticos de la próxima Legislatura.

