La Ministra de Salud, Ximena Garzón, reiteró este martes 4 de enero la decisión de esa Cartera de Estado de que las pruebas de diagnóstico de COVID-19 que se realizan de manera gratuita en los centros públicos de atención médica de esa entidad, solo se tomarán con la orden previa de un médico del sistema que haya atendido al paciente. Esta decisión no incluye a otras redes de salud complementarias como el IESS ni a las privadas.

COVID-19: el aumento de casos vuelve parecido el inicio del 2022 al de 2021 Leer más

Como había informado EXPRESO, los ciudadanos que tengan sospecha de haberse contagiado de COVID-19 pueden acudir a cualquier centro de atención médica del Ministerio de Salud Pública (MSP), pero no pueden pedir directamente que les realicen el test, sino que deben solicitar una consulta con un médico, que es quien decidirá si es necesaria la prueba.

Durante un conversatorio virtual con medios de comunicación, Garzón alegó que la decisión se toma ante la creciente demanda de pruebas de diagnóstico por el nuevo brote de COVID-19 en el país. Y que la intención es optimizar los recursos, dado que existe una escasez de pruebas de diagnóstico a nivel mundial.

La ministra indicó inicialmente que Ecuador cuenta con más de 200.000 pruebas de antígenos y más de 30.000 de PCR. Consideró que esas cifras eran suficientes para mantener el diagnóstico y el testeo en 'zonas calientes' donde se reportan más casos. Anunció que a fines de enero llegarían al país otras 300.000 pruebas de antígeno y 85.000 de PCR.

⚠️ ATENCIÓN | Los pacientes con sintomatología relacionada a la COVID-19 pueden acudir a cualquier centro de salud para recibir atención sin costo. Tras la evaluación médica se determinará si necesita realizarse una prueba PCR o de antígeno, que también es gratuita ↓ pic.twitter.com/fu6Si1E3H7 — Ministerio de Salud Pública (@Salud_Ec) January 4, 2022

Mientras se desarrollaba la entrevista, circuló en redes sociales la versión de que Salud impondría el requisito de la prescripción medica para hacerse una prueba de diagnóstico en el país, lo que motivó el inmediato pedido de aclaración de la ministra.

Las aulas otra vez están vacías por temor a la COVID-19 Leer más

"El Ministerio de Salud Pública no está diciendo que para hacerse una prueba de PCR y antígenos en el país se va a necesitar una prescripción médica; yo no he dicho eso. Lo que estamos diciendo es en el Ministerio de Salud Pública, para las unidades del Ministerio de Salud Pública, los cuales dan atención absolutamente gratuita a las personas que tienen cualquier patología", insistió la ministra.

Insistió en que si una persona quiere ir a hacerse una prueba PCR o de antígenos de manera particular, lo puede hacer. En efecto, cientos de personas acuden en estos días a los laboratorios privados para realizarse una prueba que les permita confirmar o descartar que están contagiados de COVID-19.