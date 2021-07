La prueba oral queda fuera del concurso para elegir al contralor

Dicen no querer repetir los errores del pasado. Los aspirantes a ocupar la primera dignidad de la Contraloría General del Estado no tendrán que rendir, en esta ocasión, una prueba oral que permita medir sus capacidades prácticas para ocupar el cargo.

Esta es una de las modificaciones incluidas en el reglamento para el concurso de elección de contralor que fue aprobado cerca de la medianoche del lunes por una mayoría que ahora domina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La supresión de este requisito empezó a generar discrepancias. Para el consejero Hernán Ulloa, se habrían “mutilado” varias partes de la propuesta, especialmente en lo que se refiere a los aportes ciudadanos.

“Se eliminó sin explicación la prueba práctica oral que debía desarrollarse ante el pleno del CPCCS y ante la Comisión Ciudadana de Selección. Hay manipulación de la información y cambios que podrían incluso constituir infracción penal”, señaló Ulloa.

Para la mayoría (conformada por la presidenta Sofía Almeida, el vicepresidente David Rosero y los consejeros Juan Dávalos e Ibeth Estupiñán), era necesario eliminar esta fase del concurso por considerarla subjetiva.

“Cuando se revisa el título académico tiene un puntaje, cuando responde una pregunta escrita tiene un puntaje; pero en una entrevista oral, quien la hace puede tener subjetividades al momento de valorar. Hemos procurado no cometer los errores del Consejo de Participación transitorio, que no hizo concurso, no hizo reglamento, ni evaluó al contralor”, argumentó Rosero.

El reglamento aprobado el lunes fue publicado recién ayer, luego de casi 24 horas, y esa era otra de las preocupaciones que mantenían Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira, quienes conforman la minoría del Consejo de Participación.

Una fuente del organismo le dijo a EXPRESO que el documento ya estaba en manos de la presidenta Almeida desde la mañana. El consejero Rosero señaló que sería publicado y que únicamente se estaban haciendo algunos ajustes o codificaciones de estilo. La presentación oficial del documento se la hizo en horas de la tarde.

No es lo único que inquieta. Entre los requisitos que deberán presentar los aspirantes a contralor está un certificado de test psicológico de habilidades y aptitudes para desempeñarse con solvencia profesional en calidad de autoridad del Estado.

La propuesta llegó desde la minoría y fue acogida dentro del reglamento. Sin embargo, el pedido era que sea el propio CPCCS, en convenio con una institución especializada, la que aplique estas pruebas. Pero en la normativa se estableció que este certificado será otorgado por un profesional en psicología industrial, psiquiatría o ramas afines, escogido por el propio postulante.

Desde ambos bandos se acusan de que existe un interés de boicotear el proceso de selección del nuevo contralor del Estado. Incluso, Almeida dijo que dentro del propio organismo existirían actores interesados en impulsar la eliminación del CPCCS, incluso antes de que se elija a la máxima autoridad de este organismo de control del Estado.

Normativa

El reglamento aprobado por el Consejo de Participación contiene 50 artículos y cinco disposiciones generales.

Mecanismo

Con respecto a la calificación, se realizará sobre un total de 100 puntos: 50 corresponderán a los méritos y 50 a la prueba escrita.

Habilitados

Pueden postularse los ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años que estén en goce de sus derechos políticos.

Prohibición

Son inhabilidades tener bienes en paraísos fiscales, tener condena por violencia intrafamiliar o de género, poseer sanciones por infracción electoral, entre otras.

Carreras

La profesiones mejor puntuadas serán Derecho, Economía, Administración, Auditoría y Finanzas, Ingeniería Comercial y Gestión Pública

Documentos

Serán entregados hasta 10 días después de hecha la convocatoria. Deben estar notariados.