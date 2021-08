El próximo 7 de septiembre será la audiencia preparatoria de juicio para Pablo Celi y otros

El caso denominado Las Torres en el que la Fiscalía investigó un posible delito de delincuencia organizada ya tiene fecha de audiencia preparatoria. Seré el próximo 7 de septiembre a las 09:00 según la convocatoria efectuada por el juez de la causa Felipe Córdova.

La diligencia se realizará en el Mezanine de la Corte Nacional de Justicia. El contralor Pablo Celi es uno de los 15 procesados por el posible delito. Según la Fiscalía, en la Contraloría, Petroecuador y Secretaría de la Presidencia de la República, se conformó una estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas a contratistas de la estatal como NoLimit.

Antes de la audiencia preparatoria para el próximo 26 de agosto se convocó la audiencia de procedimiento abreviado para Esteban Celi, hermano del contralor. Mientras que para el 27 de agosto, a partir de las 08:30, se convocó por tercera vez a la recepción de los tres testimonios anticipados de Luis Miño, Sebastián Robles, Sebastián Saa.

Adicionalmente el juez negó a NoLimit la posibilidad de ser víctima en el proceso penal porque la Fiscalía se opuso a la pretensión. Diego Correa, defensor de NoLimit señaló que "no es un análisis jurídico correcto ya que la calificación jurídica que ella da a los hechos no determina la calidad de víctima o no de la empresa".

Dijo que hay que tomar en cuenta que a la firma es a la que "se chantajeó, se le exigió dineros indebidos y que fue NoLimit la que denunció a las autoridades norteamericanas y gracias a lo cual se inicia el caso".

Según el defensor, no están distinguiendo entre sujeto pasivo y el concepto de víctima que en algunos casos el sujeto pasivo puede ser la misma víctima y en otros no.

Correa anunció que pedirá la revocatoria de la decisión con la esperanza que no se deje en la indefensión a una empresa de la cual sus socios tuvieron el valor de denunciar los hechos en lugar de aceptar las exigencias realizadas por los funcionarios.