Los vecinos del sector dicen que no habilitarán el paso de los vehículos hasta tener una respuesta de las autoridades.

Desde las 14:00 de este viernes 6 de diciembre, moradores de Río Perdido y otros sectores pertenecientes al cantón Nobol, se aglomeraron en la vía con dirección a Manabí —a la altura de la entrada del cantón Lomas de Sargentillo— y bloquearon el tránsito en la carretera.

Los vecinos reclaman respuestas a las autoridades de tránsito y del alcalde de Nobol, luego de que en la madruga del este viernes Emilio Álvarez, de 67 años, fue arrollado por un vehículo mientras intentaba cruzar la carretera. Este es el segundo accidente en menos de dos semanas, luego de que Carlos Alava de 58 años fuera atropellado —el 29 de noviembre— en el mismo sector.

Protesta por falta de seguridad en la vía. Gilson Pinargote

Esta parte de la carretera no cuenta con alumbrado público a lo largo de unos 800 metros, según los moradores. Ellos exigen que se les proporcione ese servicio de bien público y además implementar medidas de seguridad como semáforos o pasos peatonales. La presencia de una escuela cerca del lugar de los accidentes provoca preocupación en los vecinos.

"No puede ser que no nos tengan en cuenta, ya han habido 2 muertos en menos de 2 semanas. Deben velar por nuestra seguridad", expresa Dolores Álvarez, hermana del último fallecido, quien manifiesta que no desbloquearán la carretera hasta que llegue el alcalde.