"Sumario de Verónica Abad continuará", dice ministra Núñez

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dijo este 2 de octubre de 2024 que el sumario administrativo que inició la Cartera de Estado en contra de la vicepresidenta, Verónica Abad, continúa. El trámite se mantiene, luego de que una jueza negó la acción de protección que interpuso la segunda mandataria en contra del proceso.

Núñez dijo en una entrevista con radio Sonorama que "la jueza acertadamente, primero, no le concedió la medida cautelar porque ella (Abad) no justificó en dónde estaría el riesgo o el peligro de violación de derechos constitucionales de ella y por tanto no le concedió las medidas cautelares que ella pedía hace 15 días y el proceso administrativo ha seguido continuando. Tampoco la acción de protección se la concedió, ellos han apelado y llevará su tiempo".

Así avanza el proceso administrativo contra Abad

Según la funcionaria del Gobierno de Daniel Noboa, el trámite se encuentra en su fase de sustanciación.

"El sumario continuará porque hay que continuarlo y en su momento el país conocerá la decisión (...) Los sustanciadores decidirán qué hacer frente a sumario y las pruebas que ella (Abad) deba presentar debidamente justificadas de su inasistencia a su puesto de trabajo", explicó Núñez. Además, descartó que ella intervenga en esta etapa. "Yo no sustancio, yo doy las explicaciones de acuerdo a lo que que señala la ley", aseveró.

A decir de Núñez, en el trámite administrativo contra Abad queda decidir sobre los alcances de su condición de servidora pública, el cual considera que genera un problema jurídico.

"El primer problema jurídico a resolver es si ella es servidora pública. La Losep (Ley Orgánica de Servicio Público) determina que sí, que según la ley toda persona que es electa en un proceso electoral tiene categoría de servidora pública, que es el presidente de la República, lo es la vicepresidenta, lo es un alcalde. ¿Qué es lo que no son? No son servidores públicos de carrera porque son de período fijo", mencionó.

Luego de conocerse la decisión de la jueza, Verónica Abad reaccionó en su cuenta de X y calificó a la resolución como un "golpe bajo a la "democracia, derecho al trabajo digno y a la jerarquía constitucional como principio". Negaron la acción de protección, es increíble nuestra justicia esto no tiene presentación".

También cuestionó que la magistrada no haya identificado que hubo afectación a los derechos políticos de la vicepresidenta y aseguró que apeló a la resolución.

Golpe bajo a la "democracia, derecho al trabajo digno y a la jerarquía constitucional como principio". Negaron la acción de protección, es increíble nuestra #Justicia esto no tiene presentación. Para la temerosa magistrada no se configura ninguna afectación a los derechos… — Verónica Abad (@veroniabad) September 30, 2024

¿Por qué iniciaron el sumario contra Verónica Abad?

Núñez también explicó que el sumario administrativo se inició por la "inasistencia al puesto de trabajo. La Cancillería pone en conocimiento que la señora no había asistido porque hasta el 1 de septiembre podía ir a Ankara. La petición del cambio lo hizo la vicepresidenta, pensamos que se iba a cambiar de manera inmediata. Se le dijo el 1 de septiembre, pero el 9 de septiembre ella dice recién 'me estoy trasladando a Ankara'".

Sobre el sumario administrativo en contra de la Vicepresidenta @veroniabad, la @MinTrabajoEc, @ivonneabogada, mencionó: "El primer problema jurídico a resolver en el caso de la actual Vicepresidenta #VerónicaAbad es determinar si es servidora pública, lo cual, según la #LOSEP, sí… pic.twitter.com/yefK3si1pO — Radio Sonorama (@radiosonoramaec) October 2, 2024

Núñez criticó a Abad por supuesto incumplimiento de metas en Israel

La titular de Trabajo también criticó a Abad por el trabajo que le fue asignado mientras se mantuvo en la Embajada de Ecuador en Israel. "Ella (la vicepresidenta) tenía una meta de buscar los caminos de la paz, nunca hizo nada en Israel. Tenía otra meta de trasladar a nuestros jóvenes, a ella se la puso como líder de este gran convenio de migración circular. No lo hizo".

Núñez asegura que la estadía se la segunda mandataria en Israel fue asumida por el Gobierno y que solían reunirse vía Zoom con Abad delegados del Ministerio de Trabajo y de la Cancillería.

