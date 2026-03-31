Prisión preventiva para joven: ¿qué revelan las pruebas sobre pornografía infantil?

El procesado, de 20 años, fue detenido en el sur de Quito tras una investigación iniciada por una alerta internacional

Referencial. Un juez ordenó prisión preventiva contra un hombre de 20 años, investigado por su presunta implicación en el delito de comercialización de pornografía infantil.

Un juez de Garantías Penales ordenó prisión preventiva contra Aldo Enrique, de 20 años, investigado por su presunta implicación en el delito de comercialización de pornografía infantil, informó este lunes 30 de marzo la Fiscalía.

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El procesado fue aprehendido la madrugada del 27 de marzo de 2026 en el sur de Quito, luego de una investigación iniciada en julio del año anterior.

Las indagaciones se originaron a partir de un reporte de alertas del sistema CyberTipline, perteneciente al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC), que contenía información proporcionada por Google y WhatsApp.

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Modus Operandi en plataformas digitales

De acuerdo con la Fiscalía, el informe advirtió a las autoridades ecuatorianas sobre un usuario que habría utilizado plataformas como Google Photos, Google Drive y WhatsApp para almacenar más de 453 imágenes y videos considerados como material de abuso sexual infantil.

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Durante el allanamiento a su vivienda, los agentes encontraron tres dispositivos de almacenamiento externo escondidos en una caja de madera dentro de un armario.

Asimismo, se incautaron otras dos memorias USB, tres discos DVD-R, dos tarjetas microSD, dos teléfonos celulares, una computadora portátil y una tableta, que fueron recogidos como evidencia dentro del proceso investigativo.

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