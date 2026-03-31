Extorsión y secuestro: 92 aprehendidos en operativos simultáneos en Ecuador

Los operativos Libertad se desplegaron en Costa, Sierra y Amazonía contra bandas como Los Choneros y Los Lobos

La Policía ejecutó una serie de operativos simultáneos contra delitos de secuestro y extorsión en al menos 12 provincias del país.

Entre el 23 y el 29 de marzo de 2026, la Policía ejecutó una serie de operativos simultáneos contra delitos de secuestro y extorsión en al menos 12 provincias del país. Las acciones, denominadas Libertad, se concentraron en zonas consideradas de alta incidencia de estos delitos y dejaron como resultado 92 personas detenidas y nueve víctimas liberadas.

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Las intervenciones se desplegaron en provincias de la Costa, Sierra y Amazonía, así como en los distritos metropolitanos de Guayaquil y Quito. Los operativos incluyeron escenarios urbanos y rurales y estuvieron dirigidos a identificar y detener a presuntos integrantes de estructuras criminales dedicadas principalmente a la extorsión mediante amenazas directas, panfletos y mensajes enviados por aplicaciones de mensajería.

De los 92 aprehendidos, al menos 28 estarían vinculados a organizaciones delictivas como Los Lobos Box, Los Lagartos, Freddy Kruger, Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, que mantienen presencia en distintos puntos del país y operan, sobre todo, a través del cobro de “vacunas” y secuestros extorsivos.

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Al menos 28 estarían vinculados a organizaciones delictivas. Cortesía

Liberación de nueve personas

Durante los operativos también se logró localizar y liberar a nueve personas que permanecían en cautiverio. Las víctimas recibieron atención médica y apoyo especializado antes de ser entregadas a sus familiares, según el balance de las intervenciones.

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Algunos de los casos se registraron en provincias donde la extorsión ha ganado terreno como delito recurrente. El 23 de marzo, en El Oro, tres presuntos integrantes de la estructura Los Lobos Box fueron detenidos tras haber dejado un panfleto en un local comercial, en el que exigían 2.000 dólares a la víctima bajo amenaza de atentar contra su vida y la de su familia.

Dos días después, el 25 de marzo, en el distrito Progreso, en Guayaquil, fueron capturados dos sujetos señalados por exigir un pago inicial de 5.000 dólares y luego 150 dólares semanales para no causar daño a la víctima.

Ese mismo día, en la provincia de Chimborazo, cuatro personas fueron aprehendidas por presuntamente extorsionar a través de mensajes en aplicaciones digitales, en los que demandaban 1.500 dólares a cambio de no ejecutar amenazas.

De acuerdo con el reporte de las operaciones, estas acciones permitieron evitar que las víctimas entregaran un total de 292.675 dólares a los presuntos extorsionadores y secuestradores, lo que representa un golpe directo a las fuentes de financiamiento de estas estructuras criminales.

Los operativos reflejan la expansión territorial de la extorsión y el secuestro, delitos que se han vuelto recurrentes en varias provincias y que afectan tanto a comerciantes como a ciudadanos particulares, en un contexto de creciente presión de grupos delictivos sobre la población.

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