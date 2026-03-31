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Selección Ecuador, Hinchas Ecuador
Hinchas Ecuador alientan a su selección.Cortesía @latri

Ver EN VIVO Ecuador vs Países Bajos: sigue el minuto a minuto del amistoso FIFA

Duelo clave en el Philips Stadion: La Tri busca consolidar su juego frente a la Naranja Mecánica previo al Mundial 2026

  • Christopher Montalván

La Selección de Ecuador se enfrenta a Países Bajos este martes 31 de marzo en un vibrante partido amistoso. El pitazo inicial en el imponente Philips Stadion de Eindhoven sonará a las 13:45 (hora Ecuador), prometiendo noventa minutos cargados de pura adrenalina futbolera.

El estratega Sebastián Beccacece asume este compromiso como un examen crucial previo al Mundial 2026. Tras dejar excelentes sensaciones y un empate 1-1 ante Marruecos, el combinado tricolor busca consolidar su idea táctica frente a una de las potencias europeas más exigentes.

(Le puede interesar: Ronaldo respalda el proceso de Ancelotti con la mirada puesta en el Mundial 2026)

Medir el nivel competitivo ante la histórica Naranja Mecánica de Ronald Koeman será un desafío mayúsculo para la Tri. Los europeos llegan motivados tras vencer 2-1 a Noruega, convirtiendo este choque en una batalla imperdible para los apasionados del buen fútbol internacional.

Alineaciones posibles de los equipos

Ecuador: Valle; Torres, Ordóñez, Pacho, Estupiñán; Valencia, Vite, Plata, Franco, Yeboah; Caicedo. 

Países Bajos: Flekken; Van Dijk, Aké, De Vrij; Simons, Gakpo, Schouten, Malen, Brobbey; Dumfries y Q. Timber .

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