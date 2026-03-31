Ver EN VIVO Ecuador vs Países Bajos: sigue el minuto a minuto del amistoso FIFA

Duelo clave en el Philips Stadion: La Tri busca consolidar su juego frente a la Naranja Mecánica previo al Mundial 2026

La Selección de Ecuador se enfrenta a Países Bajos este martes 31 de marzo en un vibrante partido amistoso. El pitazo inicial en el imponente Philips Stadion de Eindhoven sonará a las 13:45 (hora Ecuador), prometiendo noventa minutos cargados de pura adrenalina futbolera.

El estratega Sebastián Beccacece asume este compromiso como un examen crucial previo al Mundial 2026. Tras dejar excelentes sensaciones y un empate 1-1 ante Marruecos, el combinado tricolor busca consolidar su idea táctica frente a una de las potencias europeas más exigentes.

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Medir el nivel competitivo ante la histórica Naranja Mecánica de Ronald Koeman será un desafío mayúsculo para la Tri. Los europeos llegan motivados tras vencer 2-1 a Noruega, convirtiendo este choque en una batalla imperdible para los apasionados del buen fútbol internacional.

Alineaciones posibles de los equipos

Ecuador: Valle; Torres, Ordóñez, Pacho, Estupiñán; Valencia, Vite, Plata, Franco, Yeboah; Caicedo.

Países Bajos: Flekken; Van Dijk, Aké, De Vrij; Simons, Gakpo, Schouten, Malen, Brobbey; Dumfries y Q. Timber .

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Sigue aquí el relato del partido

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