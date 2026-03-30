Ronaldo respalda el proceso de Ancelotti con la mirada puesta en el Mundial 2026

El Fenómeno visitó la concentración de Brasil y elogió el talento del plantel bajo el mando del técnico italiano

En un encuentro cargado de nostalgia y optimismo en Orlando, Ronaldo Nazário reafirmó su voto de confianza hacia el proyecto liderado por Carlo Ancelotti. El legendario Fenómeno visitó la concentración de Brasil previo al duelo amistoso contra Croacia, dejando claro que el técnico italiano es la pieza clave para el éxito brasileño.

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El factor Ancelotti: La clave del ajuste fino

Para Ronaldo, la experiencia del actual seleccionador será determinante en la recta final hacia la cita mundialista. Con la autoridad que le otorgan sus dos títulos mundiales, el exdelantero aseguró: "Estoy seguro de que él ayudará a ajustar los pequeños detalles que faltan antes de la Copa del Mundo".

La relación entre ambos no es nueva; coincidieron en las filas del AC Milan, lo que permite a Ronaldo dar fe de la capacidad del estratega. El astro no escatimó en elogios hacia el grupo de jugadores y el cuerpo técnico, resaltando que la selección posee "talentos increíbles" y un mando "impresionantemente bueno".

⚽️𝗥𝗶𝘃𝗮𝗹𝗱𝗼 𝘆 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗕𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝗰𝗲𝗹𝗼𝘁𝘁𝗶 🇧🇷



𝗟𝗮𝘀 𝗹𝗲𝘆𝗲𝗻𝗱𝗮𝘀 𝗼𝗯𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 👀✨

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⚽️𝗥𝗶𝘃𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼… pic.twitter.com/uaD5ZfGXFt — Futbolnamass (@futbolnamass) March 31, 2026

Una atmósfera de campeones en Orlando

La preparación en territorio estadounidense no solo destaca por la intensidad táctica, sino también por el soporte emocional de las leyendas. Ronaldo estuvo acompañado por Rivaldo, además de las visitas recientes de Bebeto y Edmílson, conformando un bloque de apoyo histórico para la generación actual.

Ambiente interno: Según el "9", se respira un entorno "ligero y saludable", ideal para gestionar la presión.

Legado: El objetivo de estas visitas es inyectar serenidad a los convocados. "Es bueno sentir el compromiso de los jugadores y compartir experiencias", señaló el exgoleador.

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El eterno favoritismo de la "Verdeamarela"

Fiel a la tradición futbolística de su país, el campeón de 1994 y 2002 recordó que Brasil "siempre será favorito" en cualquier competencia, una responsabilidad que los actuales seleccionados deben abrazar sin miedos.

Finalmente, Ronaldo reafirmó su compromiso personal de seguir escoltando el proceso para que el equipo logre representar a la nación "de la mejor manera" en la próxima gran cita internacional, en busca del ansiado hexacampeonato.

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