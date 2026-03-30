Paraguay vs Marruecos: hora, canal y alineaciones del amistoso

La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a un Marruecos candidato, en su ensayo final rumbo a la Copa del Mundo

Jugadores de la selección paraguaya a su arribo a Francia para el último amistoso.

Paraguay afronta este martes 31 de marzo su último examen previo al Mundial 2026 ante Marruecos, en un duelo exigente que servirá para ajustar detalles y medir el nivel competitivo ante una de las selecciones en ascenso del fútbol mundial.

El contexto del partido



El compromiso se disputará en el Estadio Bollaert-Delelis, en la ciudad de Lens, desde las 21:00 locales (14:00 de Ecuador). Será una prueba clave tanto para Paraguay como para Marruecos en su preparación hacia la Copa del Mundo de 2026.

La selección paraguaya llega motivada tras vencer 1-0 a Grecia, mientras que el conjunto africano empató 1-1 ante Ecuador en un partido en el que mostró capacidad de reacción en los minutos finales.

Paraguay busca consolidar su idea



El equipo dirigido por Gustavo Alfaro utilizará este encuentro para terminar de definir su once base. El técnico ha destacado a Marruecos como un “serio candidato” no solo para el Mundial 2026, sino también para 2030.

Entre las novedades, el arquero Orlando Gill tendría su oportunidad desde el inicio, mientras que Juan José Cáceres ingresaría en defensa. En ofensiva, el delantero Gabriel Ávalos debutaría como titular, acompañado por el talentoso Julio Enciso, una de las principales figuras del equipo.

📺 La Selección Paraguaya choca este martes contra Marruecos en el segundo amistoso de esta fecha FIFA. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.https://t.co/cgsJT5ICRE — D10 Paraguay (@d10paraguay) March 30, 2026

Marruecos, una potencia en crecimiento



El combinado africano, semifinalista del Mundial de Catar 2022, continúa consolidando un proyecto competitivo. Bajo la dirección de Mohammed Ouhabi, el equipo busca afinar detalles tras su empate ante la Tri.

Marruecos cuenta con figuras de alto nivel como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Azzedine Ounahi, además de jóvenes promesas como Gessime Yassine, quien empieza a ganar protagonismo.

Alineaciones probables

Paraguay:

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Braian Ojeda; Miguel Almirón, Julio Enciso, Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Alfaro.

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Marruecos:

Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil Al Aynaoui, Azzedine Ounahi, Mohamed Hrimat; Brahim Díaz, Ismail Saibari, Ez Abde.

DT: Mohammed Ouhabi.

Más allá del resultado, el Paraguay vs Marruecos será una prueba de alto nivel para ambos equipos. La Albirroja busca consolidar su identidad, mientras que los africanos quieren confirmar su estatus de potencia emergente de cara al Mundial 2026.

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