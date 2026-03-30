México vs Bélgica: día y hora de un exigente amistoso internacional en Chicago

El Tri de Javier Aguirre enfrenta a Bélgica tras empatar con Portugal, en una prueba clave rumbo al Mundial 2026

La selección de México afronta una nueva prueba de alto nivel este martes cuando enfrente a Selección de Bélgica en un amistoso internacional que se disputará en el Soldier Field, en Chicago, desde las 20:00 (hora de Ecuador).

Un examen tras sobrevivir a Portugal



Luego de empatar sin goles ante la Selección de Portugal, el equipo mexicano llega con sensaciones mixtas. Si bien fue superado en varios tramos, logró resistir ante un rival de jerarquía, incluso sin la presencia de Cristiano Ronaldo.

Ese encuentro sirvió al seleccionador Javier Aguirre para probar variantes de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un contexto donde el Tri busca medirse ante selecciones de mayor nivel competitivo.

Bajas que preocupan en el Tri



México no contará con varias de sus piezas clave debido a lesiones. Entre las ausencias destacan Santiago Giménez, delantero del AC Milan, además de Édson Álvarez, Luis Chávez y Gilberto Mora.

A pesar de ello, varios jugadores muestran avances en su recuperación y se espera que puedan estar disponibles para la cita mundialista.

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Tras empatar ante Portugal, México enfrentará a Bélgica en medio de su preparación para el Mundial.https://t.co/NliXsXv2Ne — ESPN Perú (@ESPNPeru) March 29, 2026

Bélgica llega como favorita



El conjunto europeo, dirigido por Rudi García, viene de golear 5-2 a la Selección de Estados Unidos, lo que lo posiciona como favorito.

Jugadores como Kevin De Bruyne, Jéremy Doku y Dodi Lukebakio lideran a un equipo que apunta a ser protagonista en el Mundial, donde debutará ante Selección de Egipto.

Posibles alineaciones

México:

José Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Richard Ledezma; Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez.

DT: Javier Aguirre.

Bélgica:

Senne Lemmens; Brandon Mechele, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Charles De Ketelaere; Jéremy Doku, Dodi Lukebakio.

DT: Rudi García.

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Contexto y lo que está en juego

Para México, el duelo representa una oportunidad de medir su verdadero nivel ante una selección del top 10 del ranking FIFA. Para Bélgica, en cambio, será una vitrina para definir titulares de cara a su estreno mundialista.

El ambiente en Chicago promete ser favorable al Tri, que contará con el respaldo de su afición en territorio estadounidense, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos rumbo a 2026.

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