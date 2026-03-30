Regata Guayaquil-Posorja: Diez yolas confirmadas para la competencia

La travesía a remo de 49 millas náuticas (90 km) volverá en su edición 87 con resistencia extrema en mar abierto

La madrugada de este viernes 3 de abril volverá una de las pruebas más exigentes y tradicionales del deporte ecuatoriano. Un total de 10 yolas tomarán partida en la regata Guayaquil-Posorja, considerada la más extensa del mundo en su tipo.

Con 87 ediciones a cuestas, esta competencia no solo es una carrera, sino un símbolo del deporte náutico en el país. Año a año, reúne a clubes históricos que enfrentan un recorrido desafiante por el Golfo de Guayaquil, donde las condiciones del mar suelen ser tan determinantes como la preparación física.

En esta edición, los equipos deberán completar cerca de 49 millas náuticas (unos 90 kilómetros), en una travesía que conecta el Malecón 2000 con Posorja, poniendo a prueba resistencia, estrategia y trabajo en equipo durante varias horas.

Claves de la regata:

Distancia: 49 millas náuticas (90 km aproximadamente)

49 millas náuticas (90 km aproximadamente) Duración estimada: entre 6 y 8 horas

entre 6 y 8 horas Hora de salida: 00:30

00:30 Punto de partida: Malecón 2000 (calle 9 de Octubre)

Malecón 2000 (calle 9 de Octubre) Modalidad: remo en mar abierto

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Las embarcaciones confirmadas son: Astillero-Yahuarcocha, ADN 1 y ADN 2, Cocodrilo, Nogucol 1 y Nogucol 2, Mafer, Club Especializado Posorja, Andes y Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas).

El orden de salida fue definido el fin de semana pasado en la reunión oficial de los equipos, donde se estableció que competirán en dos grupos de cinco yolas cada uno.

Más allá de la velocidad, esta regata es reconocida como una prueba de resistencia extrema. Factores como la marea, el viento y el oleaje pueden cambiar el rumbo de la competencia, obligando a las tripulaciones a adaptarse constantemente en plena ruta.

El título vigente pertenece al club Abogado Manuel Calle, que en la última edición se impuso con un tiempo de 6 horas, 29 minutos y 57 segundos.

Por su parte, Astillero-Yahuarcocha, que finalizó en el tercer lugar, buscará la revancha con su equipo integrado por:

Carlos Amador

Israel Salabarria

Ángel Arreaga

Agustín Vera

Christian Franco

La expectativa está puesta en una nueva edición que, como cada año, combina historia, exigencia y orgullo deportivo en una de las competencias más emblemáticas del Ecuador. Ganar esta regata no solo significa cruzar primero la meta, sino inscribir el nombre del equipo en una tradición que ha marcado generaciones.

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