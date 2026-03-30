Sinner conquista Miami y aprieta la pelea por el número uno de la ATP

El italiano se coronó en el Masters 1000 de Miami, logró el Sunshine Double y se perfila como candidato a destronar a Alcaraz

Jannik Sinner celebra su título en Miami tras una final interrumpida por la lluvia, consolidando su gran momento en el circuito ATP.

Jannik Sinner conquistó el Masters 1000 de Miami y entró en la historia del tenis al convertirse en el primer jugador en lograr el ‘Sunshine Double’ desde 2017, tras imponerse al checo Jiri Lehecka en una final marcada por la lluvia.

El actual número 2 del mundo se llevó el título con parciales de 6-4 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos de juego, sumando así su séptimo Masters 1000 y su segundo Miami Open, luego del conseguido en 2024.

La lluvia volvió a ser protagonista en la definición. Tal como ocurrió en la edición anterior, el partido sufrió un retraso de más de 90 minutos y luego una interrupción de casi hora y media al inicio del segundo set, lo que condicionó el ritmo del encuentro.

A pesar de ello, Sinner mantuvo la concentración y firmó una actuación impecable que lo mete en un selecto grupo de leyendas. Se convirtió en el octavo tenista en lograr el ‘Sunshine Double’, hazaña que solo habían alcanzado figuras como Roger Federer y Novak Djokovic.

LES DEUX PREMIERS MASTERS 1000 DE LA SAISON ONT RENDU LEUR VERDICT. 🧑‍⚖️



🇺🇸 Indian Wells : Jannik Sinner 🏆

🇺🇸 Miami : Jannik Sinner 🏆



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Un camino perfecto: Sinner no pierde sets y aplasta en la final

Además, el italiano lo hizo con un detalle que resalta aún más su dominio: no cedió un solo set en todo el camino. De hecho, acumula ya 34 sets consecutivos ganados en torneos Masters 1000, una racha que confirma su extraordinario momento.

El tenista italiano posa junto al equipo de ball boys tras coronarse campeón en el Miami Open. EFE

Lehecka, que disputaba su primera final de esta categoría, sintió la presión desde el inicio. Perdió su servicio en el tercer juego y no logró quebrar a Sinner, quien incluso salvó tres bolas de break consecutivas con autoridad.

“Han sido días de entrenamiento muy intensos. Ver estos resultados me hace feliz, pero más aún el nivel que estamos intentando alcanzar como equipo” Jannik Sinner

El campeón también tuvo palabras para su rival: “Jiri, es increíble verte de vuelta a este nivel tras las lesiones. Sigue así”, destacó con deportividad.

El ranking se aprieta

La consagración en Miami también tiene impacto directo en la clasificación ATP. Sinner recorta distancias con Carlos Alcaraz y alcanza los 12.400 puntos, quedando a solo 1.190 del español.

En tanto, el alemán Alexander Zverev regresa al podio tras superar a Djokovic, quien cayó al cuarto lugar. Más atrás, el canadiense Felix Auger-Aliassime escaló al séptimo puesto al desplazar al estadounidense Taylor Fritz.

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