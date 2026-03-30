Ecuador vs. Países Bajos: posible alineación y claves del partido

La Tri visita Eindhoven buscando romper el invicto europeo de Ronald Koeman en este examen premundialista

La selección de Ecuador se enfrenta a un reto mayúsculo cuando visite a Países Bajos en Eindhoven. Tras empatar 1-1 ante Marruecos, los dirigidos por Sebastián Beccacece buscan consolidar su funcionamiento táctico frente a uno de los combinados europeos más fuertes.

El equipo neerlandés, comandado por Ronald Koeman, llega con una racha positiva tras vencer 2-1 a Noruega en su última presentación. La Naranja Mecánica utilizará este compromiso para probar variantes ofensivas, apoyándose en la jerarquía de Virgil van Dijk y el talento joven de Xavi Simons en ataque.

(Le puede interesar: Paraguay vs Marruecos: hora, canal y alineaciones del amistoso)

El encuentro se disputará este martes 31 de marzo de 2026 en el Philips Stadion de la ciudad de Eindhoven. Es una oportunidad de oro para que la Tricolor demuestre su crecimiento internacional antes del Mundial 2026.

Aquí tienes el horario de este vibrante choque amistoso

Ecuador, Colombia y Perú: 13:45

Argentina, Chile y Uruguay: 15:45

México: 12:45

Pervis Estupiñán reemplazaría a Piero Hincapié en el puesto de lateral izquierdo. EFE

¿Dónde ver Ecuador vs. Países Bajos EN VIVO?

En territorio ecuatoriano, la transmisión oficial en directo estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) en todas sus plataformas. Por otro lado, quienes prefieran la señal abierta podrán disfrutar del compromiso en diferido a través de Teleamazonas a partir de las 17:30.

Johan Martínez: la joya de IDV que el Newcastle fichó sin debutar profesionalmente Leer más

Ambas selecciones saltarán al campo con esquemas competitivos, aunque Ecuador sufrirá la baja sensible de Piero Hincapié por una reciente molestia física. Beccacece deberá ajustar la línea defensiva para frenar el juego dinámico y la presión constante que caracteriza al conjunto de los Países Bajos.

Posible alineación de Países Bajos

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Smit, Koopmeiners; Simons, Gakpo y Malen.

RELACIONADAS AFA y Chiqui Tapia procesados formalmente por evasión fiscal en Argentina

Posible alineación de Ecuador

Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Estupiñán; Caicedo, Vite, Plata, Minda, Yeboah; Valencia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!