AFA y Chiqui Tapia procesados formalmente por evasión fiscal en Argentina

La justicia acusa a la AFA y a Claudio Tapia por millonarias irregularidades fiscales ¿Qué consecuencias enfrentan?

Un juez argentino acusó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y a otros dirigentes de la entidad que rige a la selección campeona del mundo por evasión fiscal, en un fallo divulgado este lunes 30 de marzo.

La justicia dispuso el procesamiento de Tapia por "apropiación indebida de tributos" y "apropiación indebida de recursos de la seguridad social" y le impuso un embargo por 350 millones de pesos (unos 250 mil dólares).

🚨⚖️ La Justicia embargó y procesó a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunta evasión fiscal y apropiación de aportes de más de 19 MIL MILLONES DE PESOS



De momento el Presidente de AFA no podrá estar acompañando a la Selección en el Mundial 2026 pic.twitter.com/ik9wuQyYxX — PaseClave (@paseclave__) March 30, 2026

La AFA como ente jurídico también fue procesada y embargada por esos delitos, y lo mismo dispuso el juez para otros cuatro dirigentes de la entidad, entre ellos la mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino.

México vs Bélgica: día y hora de un exigente amistoso internacional en Chicago Leer más

El fallo responde a una denuncia penal del ente de recaudación fiscal ARCA que acusó a la AFA y sus directivos por retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

Tapia y los otros cuatro imputados comparecieron el 12 de marzo ante el juez de la causa.

La AFA afirmó que las deudas son inexistentes y adjudicó la causa a presiones del gobierno del ultraliberal Javier Milei.

El presidente argentino impulsa la conversión de los clubes de entidades sin fines de lucro a sociedades anónimas deportivas, un modelo resistido por los clubes e incompatible con los estatutos de la AFA.

Los clubes suspendieron la novena fecha de la Liga profesional de la primera división que debía jugarse entre el 5 y el 8 de marzo en solidaridad con los denunciados.

Además de esta causa, el poderoso organismo futbolístico presidido por Tapia desde 2017 es investigado por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para investigar sus negocios con una financiera privada.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!