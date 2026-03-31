Ecuador vs Países Bajos hoy EN VIVO: hora, canal y cómo ver el partido gratis

La Tri juega su segundo amistoso de esta fecha FIFA este martes 31 de marzo. Conoce por dónde ver el partido

La Selección de Ecuador enfrenta su segundo amistoso de esta fecha FIFA este martes 31 de marzo ante Países Bajos en Eindhoven. La Tri llega con la misión de seguir preparándose para el Mundial 2026 que se jugará en junio próximo.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece vienen de empatar el viernes pasado 1-1 con Marruecos en Madrid, España. Más allá del resultado fue un partido donde la Tricolor dejó buenas sensaciones y eso quiere repetir ahora ante el elenco europeo.

¿A qué hora es el partido Ecuador vs Países Bajos?

El duelo será a las 13:45 (hora de Ecuador) en el Philips Stadion de Eindhoven. Hay que recordar que es escenario deportivo es donde juega de local el PSV, club de la ciudad donde años atrás estuvo el ecuatoriano Édison Méndez.

¿Cómo puedo ver el partido gratis?

Como siempre el partido será transmitido por el Canal del Fútbol a través de su canal de Youtube y su página web. También lo transmitirá Disney+, pero para ambas plataformas debes pagar una suscripción para poder ver el encuentro en vivo.

Si quieres verlo gratis puedes hacerlo por Teleamazonas, ese canal lo pasará en señal abierta. Eso sí será en diferido, es decir, una vez que el compromiso se haya acabado (alrededor de las 15:45).

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Posible alineación de Ecuador

El Equipo de Todos alinearía con: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Peris Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda, John Yeboah; Enner Valencia.

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