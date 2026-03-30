¿Cómo Ecuador frena a los grandes? El análisis de Koeman que sorprende a Europa

El DT de Países Bajos elogia la intensidad defensiva de La Tri y explica por qué es uno de los rivales más difíciles

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, no escatimó en elogios al analizar el presente futbolístico de la selección de Ecuador. Previo al choque amistoso en Eindhoven del martes 31 de marzo, el DT europeo destacó que el éxito defensivo del equipo dirigido por Sebastián Beccacece no es producto del azar, sino de un sistema táctico agresivo y bien ejecutado.

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La intensidad: El sello distintivo de Ecuador

Para Koeman, enfrentar al combinado tricolor representa un desafío táctico de alto nivel. El técnico neerlandés desmitificó la idea de que Ecuador sea un equipo que simplemente se repliega, subrayando la capacidad de presión que ejercen en todo el campo.

Al ser consultado sobre la complejidad del rival, Koeman fue tajante: “No lo consiguen simplemente tirándose al suelo frente a su portería. Lo logran presionando, jugando con intensidad física, agresividad y con un plan claro. La clave será: ¿cómo salimos de esa situación? Eso será muy interesante”.

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Un examen de cara al Mundial 2030

La Tri llega a este compromiso con un presente envidiable. Tras el reciente empate ante Marruecos, el equipo ecuatoriano ha extendido una racha de imbatibilidad que ya alcanza los 16 encuentros. Esta solidez defensiva será puesta a prueba por una "Naranja Mecánica" que también busca aceitar sus piezas.

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Por su parte, el timonel neerlandés adelantó que, aunque no habrá una revolución total en su once inicial, aprovechará el amistoso para dar rodaje a nuevos elementos: “No voy a cambiar a todo el equipo, pero sí voy a darles minutos a varios jugadores”.

Liderazgo en el campo

Uno de los puntos clave para Países Bajos será la capitanía. Ante la posible ausencia de Virgil van Dijk, Koeman ya tiene definido quién portará la cinta de líder en el Philips Stadion: “Si Virgil (van Dijk) no juega, Denzel (Dumfries) será el capitán”.

El duelo no solo es un amistoso más en el calendario; es la oportunidad perfecta para que Ecuador valide su crecimiento ante una potencia europea, mientras que para Países Bajos representa un examen físico y táctico frente a uno de los equipos más intensos de Sudamérica.

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