Viernes Santo en Guayaquil: Marcela Aguiñaga activa operativo para 500.000 fieles

Más de 500.000 fieles asistirán a la procesión del viernes 3 de abril desde las 07:00 en el suroeste de Guayaquil

Guayaquil se prepara para la procesión del Cristo del Consuelo. La Semana Santa ya se vive en Guayaquil, donde autoridades locales afinan los últimos detalles para la sexagésima sexta edición de la procesión del Cristo del Consuelo, uno de los eventos religiosos más multitudinarios del país.

Este martes 31 de marzo, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció un despliegue institucional para garantizar la seguridad durante la caminata, que se realizará el viernes 3 de abril desde las 07:00 en el suroeste de la ciudad.

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“Más de 500.000 fieles participarán en este evento que combina fe, tradición y organización estatal”, destacó Aguiñaga durante la rueda de prensa.

Procesión Cristo del Consuelo: Guayaquil alista operativo para 500.000 fieles

Durante el evento, que partirá desde el Santuario Cristo del Consuelo hasta la plazoleta del monumento del mismo nombre, se desplegará un contingente interinstitucional para mantener el orden.

Entre las acciones anunciadas por la Prefectura del Guayas se incluyen:

60 brigadistas voluntarios y 20 servidores institucionales

Una ambulancia para emergencias

Instalación de vallas de seguridad

Baterías sanitarias para los asistentes

Espacios para primera infancia y autoridades

Participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil

Medidas de prevención de riesgos

“Esta caminata recorre historias, dolores y también nos llena de esperanza”, expresó la prefecta, resaltando el valor social y espiritual del evento.

Mientras que el Municipio de Guayaquil informó que destinará 300 Agentes de Control Municipal y 110 cámaras de videovigilancia para monitoreo.

Por su parte:

La ATM contará con 110 agentes, 20 motocicletas y 10 patrulleros

La Policía Nacional desplegará 600 uniformados, 40 vehículos, 100 motocicletas y un dron

El Cuerpo de Bomberos participará con 200 efectivos, ambulancias, camiones y equipos de rescate

El objetivo principal es garantizar un recorrido seguro, ordenado y sin contratiempos para los asistentes, en una jornada que reúne a miles de creyentes cada Viernes Santo.

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