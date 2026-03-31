Sauces 6: ¿qué pasará con los gatos de Jorge Cuesta tras su muerte?

Los animales que cuidaba el líder comunitario generan alarma en el barrio ¿Quién se hará cargo de ellos?

Preocupación por gatos de Jorge Cuesta en Sauces 6, norte de Guayaquil.

Sauces 6, en el norte de Guayaquil, sigue consternado tras la muerte de Jorge Cuesta, pero ahora una nueva preocupación inquieta a los vecinos: el destino de los gatos que él había adoptado.

Cuesta, reconocido líder comunitario, comunicador y sociólogo, era también un protector de animales. En su vivienda convivía con varios gatos que había rescatado, los cuales hoy se encuentran en situación incierta.

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Según moradores, uno de los gatos fue retirado de la casa, lo que ha incrementado la preocupación en la comunidad. Los vecinos temen que los animales queden abandonados o en riesgo.

Ante esta situación, hacen un llamado urgente al Municipio de Guayaquil, específicamente a la dirección de ProAnimal, para que intervenga y garantice el bienestar de los felinos.

Jorge Cuesta: ¿Qué se sabe del caso?

Mientras tanto, las investigaciones por la muerte de Cuesta continúan. De acuerdo con información policial preliminar, el principal sospechoso sería un hombre que habría recibido posada en la vivienda.

Juan Carlos Espín, subjefe del distrito Modelo, explicó: “Aparentemente era un amigo del occiso, una persona en situación de calle. Estamos tratando de localizarlo”.

Caber recordar que el cuerpo presentaba una herida en el cuello y múltiples hematomas, además de indicios que apuntan a una posible asfixia.

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Un legado que preocupa a sus vecinos

Más allá del crimen, en Sauces 6 recuerdan a Jorge Cuesta como un hombre solidario, comprometido con su comunidad y con los animales.

Hoy, su ausencia deja no solo un vacío entre los moradores, sino también una responsabilidad pendiente: asegurar que los gatos que protegía no queden en el abandono.

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