Elecciones seccionales 2026: ¿ADN gana o pierde con el adelanto de las votaciones?

Daniel Noboa anticipó que el correísmo y Pachakutik tomarían ventaja, pero analistas aclaran que dependerá de los escenarios

El presidente Daniel Noboa durante la campaña de las elecciones generales de 2025.

El presidente Daniel Noboa asegura que el cambio de fecha al 29 de noviembre de 2026 perjudica al oficialismo, mientras la oposición denuncia una estrategia para excluir a partidos suspendidos como la Revolución Ciudadana. Analistas consultados por EXPRESO desglosan quién gana y quién pierde en este nuevo tablero electoral marcado por el Fenómeno de El Niño y las crisis partidistas.

Daniel Noboa cuestiona beneficios para ADN

Durante una entrevista radial, el jefe de Estado afirmó que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar los comicios no favorece a su movimiento, ADN. Según Noboa, la medida beneficia a organizaciones como Pachakutik y la Revolución Ciudadana (RC) al evitar votar en febrero, mes con mayores riesgos climáticos en la Costa.

"¿A quién le hubiese convenido que se haga el 14 de febrero con el agua hasta el pecho? Al correísmo y a los pachas", sostuvo el mandatario, basándose en la fortaleza que su movimiento mostró en las cabeceras cantonales de la Sierra durante 2025, frente al dominio rural costero de la oposición.

Con la suspensión de la Revolución Ciudadana, militantes como la asambleísta Paola Cabezas han presentado su desafiliación para poder participar en las seccionales con otro partido político. ARCHIVO

El impacto de la suspensión de la Revolución Ciudadana

A pesar de la postura oficial, especialistas como Giuseppe Cabrera señalan que el escenario beneficia al Gobierno. El punto crítico es la suspensión de la RC por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que los mantendría fuera del tablero en noviembre de 2026.

ADN ganaría terreno: Al no tener a su principal contendor en provincias clave como Azuay, Manabí y Pichincha.

Debilidad estructural: Aunque ADN es un movimiento joven (inscrito en mayo de 2024), Cabrera recuerda que la falta de cuadros no impidió al oficialismo obtener una mayoría en la Asamblea Nacional.

Pachakutik en desventaja: El analista discrepa con Noboa, señalando que el recorte de tiempos perjudica los procesos asamblearios internos del movimiento indígena.

El movimiento Pachakutik, dirigido por Guillermo Churuchumbi, ha mantenido acuerdo con la Revolución Ciudadana en procesos electorales. ARCHIVO

La falta de estructura barrial: el reto del oficialismo

Por otro lado, el exasambleísta Andrés Páez advierte que una elección seccional requiere una estructura barrial y gremial que el oficialismo aún no consolida. "Se necesita presencia en mercados, transporte y sectores organizados", afirma Páez, calificando esta carencia como una "tarea pendiente" para el Ejecutivo.

Páez enfatiza que, incluso bajo suspensión, el correísmo mantiene "mano de obra electoral" a través de las prefecturas y alcaldías que aún controla, lo que complica el panorama para candidatos con poca trayectoria pública.

Claves del cambio de fecha electoral

El Pleno del CNE modificó el calendario el 27 de marzo de 2026, basándose en informes de la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre el Fenómeno de El Niño.

Fecha original: 14 de febrero de 2027.

Nueva fecha: 29 de noviembre de 2026.

Partidos afectados: Revolución Ciudadana (suspendido), Unidad Popular y Construye denuncian exclusión política.

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