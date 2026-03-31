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Ecuador vs Holanda
El delantero de Ecuador, John Yeboah, celebra el primer gol del combinado ecuatoriano durante el partido amistoso que los combinados nacionales de Marruecos y Ecuador disputan este viernes en el estadio Metropolitano, en Madrid.Efe

¿Dónde juega Ecuador con Países Bajos este 31 de marzo de 2026?

Ecuador enfrenta a Países Bajos este martes 31 de marzo en Eindhoven, en un amistoso previo al Mundial 2026

La selección de Ecuador enfrenta a Países Bajos (Holanda) este martes 31 de marzo en Eindhoven, en un amistoso internacional clave antes del Mundial 2026. El partido se jugará desde las 13:45 (hora de Ecuador).

La Selección de Ecuador vuelve a la cancha este martes para medir fuerzas ante la Selección de Países Bajos en su segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo.

El encuentro se disputará en el Philips Stadion, casa del PSV, en un duelo que servirá como preparación rumbo al Mundial 2026.

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Fecha, hora y sede del Ecuador vs. Países Bajos

  • Fecha: martes 31 de marzo de 2026
  • Hora: 13:45 (hora de Ecuador)
  • Estadio: Philips Stadion
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¿Dónde ver el partido en vivo?

El amistoso entre Ecuador y Países Bajos se podrá ver en:

  • En vivo: El Canal del Fútbol
  • Diferido: Teleamazonas (desde las 17:30)
Ecuador, Amistoso Ecuador,
Ecuador se alista para visitar a Países Bajos.SERGIO PÉREZ

Así llega Ecuador al partido

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Ranking FIFA: cómo llega Ecuador antes de su último amistoso en Europa

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La Tricolor, dirigida por Sebastián Beccacece, llega tras empatar 1-1 frente a Marruecos en Madrid, en un duelo donde dejó buenas sensaciones. Sin embargo, tendrá bajas importantes: no estarán disponibles Piero Hincapié ni Denil Castillo por lesión.

Jugadores como Moisés Caicedo y Enner Valencia liderarán al equipo en este nuevo reto internacional.

La selección europea, dirigida por Ronald Koeman, llega motivada tras vencer 2-1 a Noruega. Figuras como Virgil van Dijk y Cody Gakpo buscarán marcar diferencia en casa.

Ambas selecciones se han enfrentado en tres ocasiones: 2 empates (uno en el Mundial de Qatar 2022), 1 victoria para Países Bajos.

Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos combinados.

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