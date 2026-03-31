Ecuador vs Países Bajos: previa, alineaciones, bajas y dónde ver EN VIVO el amistoso

Con Caicedo y Enner Valencia como líderes, Ecuador busca cerrar su preparación ante una potencia europea

Ecuador enfrentará a Países Bajos en un amistoso.

La selección de Ecuador afronta un desafío de alto nivel este martes 31 de marzo de 2026 cuando se mida ante el combinado Países Bajos en un amistoso internacional por la fecha FIFA.

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El compromiso, que servirá como última prueba antes del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, se disputará desde las 13:45 (hora de Ecuador) en el Philips Stadion.

Las bajas de Ecuador

La Tricolor, que es dirigida por el director técnico Sebastián Beccacece, llega al compromiso con algunas bajas sensibles.

Piero Hincapié fue desafectado de la selección de Ecuador por molestias físicas. EFE

No estarán el lateral izquiedo Piero Hincapié ni el mediocampista Denil Castillo, quienes fueron desafectados de la selección debido a molestias físicas.

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Moisés Caicedo y Enner Valencia lideran a la Tri

A pesar de ello, la selección de Ecuador mantiene una base sólida con referentes que atraviesan un gran momento respectivos clubes.

El liderazgo recaerá en figuras como Moisés Caicedo, eje del mediocampo de la Tri; el defensa central Willian Pacho, clave en la zaga; y el goleador Enner Valencia, principal carta ofensiva de la Tricolor.

La posible alineación de Ecuador: Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Estupiñán; Caicedo, Vite, Plata, Minda, Yeboah; Valencia.

Países Bajos llega con Van Dijk, Gakpo y Gravenberch

Por su parte, la Naranja Mecánica, dirigida por el entrenador Ronald Koeman, también utilizará este partido como preparación final antes de la Copa del Mundo 2026.

Países Bajos recibe a Ecuador en el Phillips Stadium. EFE

Países Bajos contará con figuras de primer nivel como el defensa central Virgil van Dijk, el mediocampista Ryan Gravenberch y el extremo izquierdo Cody Gakpo.

La posible alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; Smit, Gravenberch, Reijnders; Gakpo, Koopmeiners y Malen.

Dónde ver Ecuador vs Países Bajos EN VIVO

En territorio ecuatoriano, el partido entre Ecuador y Países Bajos será transmitido EN VIVO a través de El Canal del Fútbol, tanto en su señal de televisión por suscripción como en su canal oficial de YouTube.

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