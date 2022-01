El principal testigo del caso Diego Vallejo dio detalles de un presunto complot

La declaración de Oswaldo Rivadeneira puede cambiar radicalmente la situación jurídica de Diego Vallejo. Este antiguo asesor del exministro del Interior, José Serrano, puede revertir una sentencia condenatoria contra Vallejo por el delito de asociación ilícita.

Su principal recurso es la declaración de Rivadeneira, quien este lunes 10 de enero de 2022, asistió a la Corte Nacional de Justicia y compareció a la audiencia de revisión. Este es un recurso extraordinario en el que los jueces Walter Macías, Daniela Camacho y Luis Rivera deben analizar las pruebas nuevas y valorar la historia de Rivadeneira.

El testigo, pese a que estuvo presente en la audiencia, no pudo dar su declaración, pero sí fue leía. El problema surgió cuando algún testigo tosía y eso motivó que el juez Macías ordenase su desalojo.

Según la declaración de Rivadeneira, en 2012 recibió amenazas para que paricipara en un complot en contra de Vallejo, quien se había convertido en una figura pública por sus denuncias por posibles actos de corrupción en la époc de Rafel Correa.

Él dijo que fue llevado a una casa de seguridad ubicada en El Inca, en Quito, y que allí recibió instrucciones por parte de la Unidad de Gestión Interna de la Presidencia y del propio ministro Serrano.

“... ese día cumplí con entregarle la mochila solo con documentos, para que luego la Policía pueda hacer intercambio de la mochila durante el operativo y pueda encontrar las armas implantadas…”.

Dijo que en ese complot participaron funcionarios del Ministerio del Interior, la Dirección General de Inteligencia, de la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura. Rivadeneira dijo que los asesores de Serrano coordinaron la la Fiscalía y con el Consejo de la Judicatura de Transición para que la jueza que conozco el caso de Vallejo no le otorgue medidas cautelares, sino que le dicte prisión preventiva.

“Yo me encontraba con Francisco Pineiros (otro testigo) y él recibe una llamada de Diego Vallejo, el cual le dice que llame a Javier Córdova, viceministro del Interior, y que le diga que tenía 30 minutos para dejarlo libre porque él sabía que todo había sido montaje por parte de José Serrano Salgado, si no que se atenga a las consecuencias. Efectivamente Francisco Pineiros llama a Javier Córdova para darle el mensaje. Él le respondió que no se meta que él (Diego Vallejo) iba a quedar detenido, porque para ese entonces Lady Zúñiga Rocha, asesora del Ministro del Interior, había coordinado ya con el ing. Paulo Rodríguez Molina, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, para que el juez a cargo de la audiencia, Laura López Acurio, no le dicte a Vallejo medidas alternativas a la prisión preventiva”, indica la declaración de Rivadeneira, que hoy es parte de la audiencia de revisión y se encuentra judicializada.

Tras recibir el testimonio, los jueces se marcharon a deliberar y esperan dar a conocer su fallo este viernes, a las 11:00. Vallejo fue asesor de las secretarías de Transparencia e Inteligencia y laboró en el Ministerio de Justicia, cuando era ministro José Serrano. Hoy Vallejo recibió asilo de los Estados Unidos.