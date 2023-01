El presupuesto de 2023 para las universidades decepciona a sus gremios

El 2023 recién comienza, pero ya decepciona a los diversos actores del sistema público de educación superior del país por el monto asignado a este sector en el presupuesto general del Estado para el próximo año y la forma en que será distribuido.

"No están poniendo un solo centavo para el proceso de nivelación" Leer más

El Gobierno habla de un incremento de 18 millones de dólares para este sector en comparación con 2022. Pero rectores, maestros y estudiantes recuerdan que las universidades sufrieron un recorte de 100 millones de dólares en 2020, por lo que lo aprobado ahora ni siquiera les permite recuperar el nivel de lo que percibían entonces.

Según la proforma por sectores, las Instituciones de Educación Superior (IES) tuvieron un monto de 1.288 millones de dólares en 2022, y en 2023 este será de 1.306 millones.

Son casi 18 millones de dólares más (17,95 exactamente), pero que no serán distribuidos para todas la universidades públicas del sistema nacional y algunas incluso sufrirán una nueva reducción. (Ver el gráfico a continuación).

Esto se debe a que la fórmula de distribución de los recursos para las universidades tiene varios indicadores, como el número de estudiantes de cada entidad, el de maestros titulares y su nivel de preparación; de investigaciones; la tasa de retención de alumnos y de titulación; la cantidad de aspirantes en cursos de nivelación, entre otros.

Precisamente, el rector de la Universidad Estatal de Bolívar y nuevo presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador (Asesec), Arturo Rojas, señalaba en una entrevista con este Diario que el presupuesto aprobado no llega ni a niveles de 2020. Y resaltaba la aparente contradicción que, a su criterio, implica el exigirles más cupos y calidad educativa a algunas universidades y a la vez reducirles o no aumentarles los recursos para ese objetivo.

“Tenemos que trabajar para que se revise esa fórmula de cálculo y resulte un poco más equitativa”, le dijo a EXPRESO.

“Tenemos que trabajar para que se revise esa fórmula de cálculo y resulte un poco más equitativa”. Arturo Rojas, Asesec

“De haber reajustes no es para todas las instituciones de educación superior y no se recupera el presupuesto del 2018”, coincide Wilson Torres, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (Fenapupe).

El proceso de ingreso a la universidad de 2023 se inicia este jueves 29 de diciembre Leer más

“Según el Gobierno, en 2023 habrá un reajuste en el presupuesto de ciertas universidades en función del cumplimiento de varios indicadores, pero en realidad es una devolución de ciertos dineros que no fueron liquidados como debe ser respecto al IVA e ICE, que desde el 2018 no fueron liquidados como determina la ley”, agrega.

El catedrático teme que incluso así, esto no se cumpla: “Consideramos que esto solo quedará en anuncios, ya que los indicadores hacen mención al ingreso a las IES, cuando en la práctica no se ha destinado presupuesto para estos fines, por lo que no todas las universidades están en capacidad de solventar gastos en infraestructura y contrato de personal académico”.

Esa es también la preocupación de Erik Barba, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE). Advierte de que el 90 % del presupuesto de cada universidad se va en sueldos del personal docente y administrativo y solo les queda un 10 % para destinar a investigación e infraestructura.

Según afirma, esa falta de recursos impide ampliar los cupos para más estudiantes. De hecho, asegura que las universidades ni siquiera pueden darles clases presenciales a todos, porque en la pandemia estos aumentaron y formaron aulas virtuales de hasta 70 alumnos, los cuales ahora no caben en aulas físicas de 40.

“De haber reajustes, no es para todas las instituciones de educación superior y no se recupera el presupuesto del 2018” Wilson Torres, Fenapupe