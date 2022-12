¿Conocen cuál será el monto asignado para educación superior en 2023? ¿Ven una recuperación con relación a antes de la pandemia y las reducciones del Gobierno anterior?

Para tener una propuesta sólida, consistente, firme de hacia dónde va el Ecuador en educación, lógicamente se requieren recursos, se requiere invertir y siempre hemos estado tratando de que se mire con esa importancia al sector educativo. Hay una proforma y creemos que hay un desbalance, porque para algunas universidades se restan unos recursos, pero para otras hay unos incrementos. Recuerde que en función de la pandemia se hizo una rebaja de casi 100 millones de dólares y hoy se está volviendo a retomar esos valores pero diferenciados. En el caso particular de la Universidad Estatal de Bolívar tuvimos un recorte de más o menos 4,5 millones y hoy estamos tratando de recuperar ese valor, que no significa aumentar el presupuesto, eso que quede claro, sino más bien recuperarlo a los estados en que estábamos antes.

En entrevistas con autoridades de educación superior, estas decían que estaban conversando con las universidades sobre la fórmula de distribución de los recursos para hallar un consenso o que la conocieran.

La matemática Ximena Córdova Vallejo, designada nueva presidenta del Caces Leer más

Esto no es nuevo, la fórmula es la que establece la Senescyt y aprueba el CES, en donde se ven multifactores para asignar recursos: el número de estudiantes, de investigaciones, de algunas cosas, que le dan valor agregado a las funciones sustantivas de la universidad. Eso todavía estamos peleando, porque la fórmula es una distribución en función de ello y resulta todavía ser inequitativa. Y le manifiesto esto porque hay entre nosotros mismos, entre universidades y escuelas politécnicas, todavía ciertas inquietudes. Para nada una polémica, sino inquietudes.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, en algunas politécnicas existe un número de estudiantes inferior a otras universidades y reciben más recursos; en cambio, otras universidades con mayor número de estudiantes recibimos menos. Esa cuestión es lo que estamos pretendiendo trabajar, para que se revise esa fórmula de cálculo y resulte un poco más equitativa. Porque tenemos que fortalecer a aquellas universidades que no tienen todavía infraestructura que sirva para potenciar la calidad. La función principal de la universidad es formar profesionales de calidad. Y para ello se requieren recursos, que implica tener profesores capacitados, tener laboratorios, tener infraestructura. Es lo que tratamos de equilibrar mediante la fórmula.

2021, el año en que se registraron más títulos de maestría en Ecuador Leer más

Hablando de recursos, una preocupación de las universidades tras el anuncio de la Senescyt de que en 2023 estas deben asumir los procesos de admisión, era si eso estaría incluido en el presupuesto. ¿Es así?

Para nada. Y en eso tenemos que ser muy enfáticos. Es el mismo proceso que se ha venido manteniendo, una regulación desde la Senescyt de la admisión de los estudiantes. Pero la carga que recibimos es el pago de ese proceso. No tenemos ninguna mejora; al contrario (...). Es preferible para nuestro concepto que nos dejen manejar la admisión, porque no están poniendo un solo centavo para atender el proceso de nivelación.

Había el temor de los estudiantes de que con este cambio, en lugar de un solo examen, estos se multiplicaran según el número de carreras e instituciones a las que quisieran postular. ¿Se acordó alguna propuesta al respecto?

No, ninguna. Tuvimos acercamientos con la Senescyt y no fueron tan claros los lineamientos y por eso se nos ha dicho que las universidades que tomamos la iniciativa lo hagamos bajo nuestro sistema. Porque como usted conoce, las pruebas tienen que darse. La prueba Transformar era una prueba que manejaba la Senescyt y hoy si viene a la competencia de la universidad, pues nuestra universidad tiene que realizar su propio examen de ingreso. Y no tiene nada que ver con otras universidades. Porque nos ponen en esa deriva, tratar de homogeneizar una prueba para todas las universidades en este sentido que nos están transfiriendo, no es procedente. Por lo tanto, sí hay una dificultad para el estudiante, porque de no ser admitido en una universidad donde dio una prueba, pues tiene que buscar en otra universidad y ya no va a ser la misma prueba, tendrá que ser bajo otros elementos, bajo otros reactivos o preguntas.

Arturo Rojas es doctor (PhD) en Ciencias Económicas, magíster en Gerencia Educativa e ingeniero comercial. Cortesía

EL CONTEXTO: El pasado miércoles 7 de diciembre, la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador (Asesec), que agrupa a todas las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, eligió a su nueva directiva. Este es el principal organismo de consulta del sistema de educación superior.